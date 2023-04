"Potature: smaltire costa troppo Marche Multiservizi disincentiva"

"All’inizio smaltire le potature era gratis. Ora mi chiedono 500 euro all’anno. Non è un modo per incentivare gli utenti ad un corretto smaltimento delle potature e anzi potrebbe essere un modo per favorire comportamenti illegali e pericolosi".

Massimo Piermaria, piccolo proprietario di terra, chiede a Marche Multiservizi una maggiore attenzione al tema delle potature: "Ho un centinaio di ulivi che ho potato recentemente. Inizialmente la cosa era gratuita e non aveva limiti quantitativi. Nel corso degli anni il servizio ha subito sempre maggiori limitazioni. Ad oggi è possibile usufruire di 3 ritiri gratuiti nel corso dell’anno a condizione di non superare i 2 metri cubi. Al sopra di questa quantità scatta un costo di 15 euro per ogni ulteriore metro cubo. Il sottoscritto ha un modesto appezzamento di terra con centinaio di olivi e riceve un piccolissimo contributo Pac. Da quest’anno è previsto un contributo per gli oliveti che impone, tra le altre cose, di non bruciare le potature. Capite che le due cose confliggono".

Piermaria aggiunge: "Marche Multiservizi pubblicizza il suo impegno per la raccolta differenziata e tutte le sue iniziative green ma agisce in maniera contraddittoria. Le potature sono, per l’azienda, una opportunità di guadagno: produzione di compost, impiego come combustibile negli impianti siderurgici di nuova generazione, eliminazione di rifiuti che, in maniera inappropriata, vengono conferiti all’indifferenziata. Con questa politica aziendale si disincentivano i comportamenti virtuosi e si contribuisce all’inquinamento poiché le persone poi bruciano le potature. Ritengo questa una inefficenza del sistema"

d.e.