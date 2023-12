Potenziamento dell’acquedotto. Da Aset investimento milionario

Nuovi serbatoi, una rete più efficiente e l’introduzione della tele-lettura dei contatori. Aset ha investito tre milioni di euro per potenziare l’acquedotto che serve Mondolfo capoluogo e le frazioni di Centocroci e Ponte Rio. Il maxi intervento, che ha preso il via il 19 ottobre e avrà una durata di circa 16 mesi, è stato illustrato ieri durante un sopralluogo sul primo cantiere aperto: all’intersezione tra viale Dell’Artigianato e via Coppi, dov’è in costruzione un manufatto che conterrà due nuovi serbatoi (foto). Sul posto il presidente di Aset Paolo Reginelli, il direttore tecnico Marco Romei, il dirigente dell’area reti e impianti Matteo Lucertini, il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore Filomena Tiritiello.

I lavori, appaltati all’impresa LPG Spa, prevedono, innanzitutto, l’incremento della capacità di accumulo dei serbatoi attraverso la costruzione della struttura di viale Dell’Artigianato. Si procederà, poi, con l’ampliamento del serbatoio in località Buona Cesta e la realizzazione di nuove reti di distribuzione e adduzione per migliorare l’andamento delle pressioni. Interventi sono in programma anche nei serbatoi di zona Monte Coco e Sterpettine, dove verranno ristrutturate le ‘camere di manovra’ in modo da garantire più sicurezza ai manutentori e, sempre a Sterpettine, sarà demolito e ricostruito il manufatto che ospitava il vecchio impianto per il trattamento delle atrazine (principio attivo erbicida), ora ammalorato.

Importante, infine, sarà l’installazione delle apparecchiature per la tele-lettura dei contatori in tutte le utenze del capoluogo, circa 2.300, "che consentirà – ha evidenziato Reginelli - un monitoraggio trasparente dei consumi e di mettere l’utente nella condizione di intervenire in modo tempestivo in caso di perdite occulte, che comporterebbero un costo, oltre che uno spreco d’acqua". "Serbatoi più capienti – ha aggiunto il presidente di Aset – garantiranno, poi, anche più giorni di autonomia nei casi di siccità prolungata, sempre più frequenti". Il sindaco, da parte sua, ha detto: "Quelle di Aset Spa sono opere di fondamentale importanza per il territorio, in particolare per Mondolfo centro e per i quartieri di Centocroci e Ponte Rio. Lavori che permetteranno di migliorare sensibilmente il sistema idrico a servizio dei cittadini. Un investimento che dimostra la grande attenzione della società di servizi nei confronti del nostro territorio, ma anche la costante collaborazione con il Comune di Mondolfo".

Sandro Franceschetti