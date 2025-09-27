"Potenziare la Fano-Gubbio serve a tutto il territorio"

Il potenziamento della Fano–Gubbio non è un’opera locale, ma una scelta strategica che può ridisegnare i rapporti tra Marche, Umbria e Roma, restituendo competitività, sviluppo e futuro. E’ tempo di rimuovere il “tappo“ infrastrutturale di 28 km che soffoca lo sviluppo della Provincia di Pesaro e Urbino. Nei giorni scorsi a Cagli si è tenuto – su spinta del gruppo consiliare Fare Comune Cagli – un incontro pubblico dedicato alla Fano-Gubbio-Roma, al quale sono intervenuti Francesco De Rebotti (assessore alle infrastrutture della Regione Umbria), Giuseppe Paolini (presidente della Provincia di Pesaro e Urbino) e al termine Massimiliano Presciutti (Presidente della Provincia di Perugia). Oggetto del dibattito era per la Flaminia, da 1.800 anni via di collegamento veloce tra Roma e Adriatico. Oggi, però, il tratto marchigiano da Fano al confine umbro, rischia di restare sempre più un’infrastruttura marginale. Nell’incontro è stato fatto notare che per i 28 km mancanti della Fano-Gubbio-Roma c’è un problema duplice: da un lato la SS452 “della Contessa”, con una galleria problematica e carreggiate strette, dall’altro il breve tratto della Flaminia tra Acqualagna-Cagli-Cantiano, rimasto a due corsie e teatro negli anni di gravi incidenti. L’ammodernamento eliminerebbe una grave strozzatura della viabilità marchigiana ed in particolare della Provincia di Pesaro e Urbino.

Inoltre, afferma Alberto Mazzacchera (Capogruppo di Fare Comune), "il potenziamento della Fano-Gubbio-Roma avrebbe una ricaduta notevole sull’intera viabilità tra Tirreno e Adriatico, tra ovest ed est d’Italia. I dati altimetrici parlano chiaro: la Galleria della Contessa si trova a circa 645 metri, mentre il nuovo tracciato (secondo il progetto già elaborato) scenderebbe a circa 550 metri. Quasi 100 metri più in basso, con un valico più sicuro e percorribile. Il confronto con la E45 è eloquente dove con il passo del Verghereto si deve salire intorno agli 800 metri, il che ne fa un punto critico in inverno, soggetto a neve e ghiaccio. Il nuovo asse Fano–Gubbio garantirebbe, invece, percorribilità tutto l’anno senza rischi invernali".

Conclude Mazzacchera: "Il potenziamento è un tema che riguarda le Marche del nord e l’intera provincia di Pesaro e Urbino che per oltre due millenni si è strutturata grazie a questo potente asse viario".

