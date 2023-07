"Potenziare l’organico" Sit-in al commissariato

"Potenziamento dell’organico del commissariato di Fano". Questo il senso del sit-in promosso dal Siulp questa mattina alle 11 davanti alla sede del commissariato.

"Lo scopo dell’iniziativa – spiega Marco Lanzi segretario provinciale del Siulp – è quello di rivolgere un appello ai politici locali e regionali per richiedere, nelle sedi competenti, il potenziamento dell’organico del Commissariato attualmente insufficiente a garantire una efficace presenza sul territorio e ad assolvere i molteplici servizi che un Commissariato deve fornire alla cittadinanza". Udc ad ogni livello (nazionale, regionale e locale) ha subito espresso solidarietà alle forze di polizia. Il senatore Antonio De Poli si rivolge direttamente al governo "perché intervenga per far fronte alle carenze di organico" e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi perché ponga sul commissariato di Fano la giusta attenzione: "Va scongiurare la paralisi della sicurezza a causa dei carichi di lavoro, non più sostenibili, da parte dei pochi agenti ormai disponibili costretti ad estenuanti turni di lavoro. E’ indispensabile accendere i riflettori sulle difficoltà operative e sulle criticità dei vari uffici di polizia nei territori". "Sappiamo – commenta il presidente del consiglio regionale Dino Latini – quanto sia indispensabile, ancor di più nel tempo attuale, una presenza adeguata delle forze dell’ordine sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e l’espletamento di molteplici attività in diversi settori. Ecco perché rinnoviamo la nostra solidarietà non mancando di farci carico di azioni ed interventi concreti che possano fornire le risposte attese".

Al sit-in ci sarà anche il responsabile di Udc Fano, Stefano Pollegioni, delegato provinciale del partito per la sicurezza, che da anni si occupa delle difficoltà del commissariato di Fano e si schiera a fianco del Siulp. "Una manifestazione importante – commenta – perché si parla di servizi necessari alla cittadinanza e di sicurezza nel territorio fanese. Siamo di fronte ad una carenza di personale importante non ripianato dopo i pensionamenti già avvenuti e destinata a peggiorare ulteriormente se non si interviene subito".

Anna Marchetti