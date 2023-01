Potes di Calcinelli, ambulanze a staffetta

di Sandro Franceschetti

La Potes di Calcinelli, che ha la propria base operativa alla casa della salute ‘Giorgio Scrofani’, proseguirà a funzionare, ma con un’altra gestione. L’auspicata soluzione per evitare lo stacco tra Asur (dal primo gennaio Ast) e l’Associazione Pubblica Assistenza Croce Europa Valconca – che dal 2016 fornisce ambulanza e autista soccorritore per questa importante postazione territoriale dell’emergenza sanitaria – alla fine non è arrivata. L’azienda sanitaria, però, ha trovato un’alternativa per evitare l’interruzione del servizio: a fornire i mezzi e gli autisti, a partire dal primo febbraio, sarà un team di comitati della Croce Rossa del territorio provinciale e non ci saranno modifiche rispetto ad oggi: si tratterà sempre di un equipaggio beta, con autista soccorritore e infermiere (quest’ultimo dipendente del servizio sanitario regionale).

Come si ricorderà, nei mesi scorsi Croce Europa Valconca aveva sottolineato, attraverso queste colonne, l’impossibilità di proseguire il suo servizio a partire dal gennaio 2023 se non fossero stati rivisti i rimborsi percepiti dal sistema sanitario, trattandosi di una postazione, quella di Calcinelli, che copre un’area particolarmente ampia, che compie mediamente 12 interventi al giorno e che determina una percorrenza di 80mila km all’anno, molto dispendiosa a livello economico (Valconca dichiarò una perdita di circa 3.500 euro al mese, ndr). Dopodiché, diverse note Asur hanno rimarcato che si stava valutando una soluzione congiunta per garantire la prosecuzione del servizio. Che però, come detto, non è stata individuata, tanto che la gestione fra due settimane passerà di mano.

"Trattandosi di un servizio molto importante – commenta il direttore amministrativo dell’Associazione Pubblica Assistenza Croce Europa Valconca, Paul Pirva -, pur avendo inviato la nostra disdetta a partire dal primo gennaio, abbiamo dato la disponibilità a coprire la postazione fino a che non ci sarà la presa in carico da parte di un’altra realtà e, per questo, rimarremo sino a fine gennaio". Dal giorno successivo, poi, la Potes sarà gestita da un gruppo di quattro comitati della Croce Rossa, che hanno formulato una proposta congiunta all’azienda sanitaria. Si tratta dei comitati di Fano, Marotta, Fossombrone e Fermignano, che metteranno a disposizione i propri autisti soccorritori e i loro mezzi e che, molto probabilmente, si organizzeranno per ‘coprire’ la postazione un mese per uno, a rotazione.