potes, organico carente

Emergenza-urgenza a singhiozzo a Fossombrone: l’allarme è di Progetto Comune, minoranza in consiglio comunale. Scrive in proposito l’opposizione: "In queste settimane i cittadini del bacino dell’ospedale di Fossombrone non vedono garantito il servizio minimo di primo intervento. È cosa nota che c’è una grave carenza di organico a livello sistemico, ma a Fossombrone recenti eventi, anche tragici, hanno contribuito ad acutizzare questo fenomeno e i relativi rischi. Registriamo così che a Fossombrone, oltre all’ormai nota carenza della guardia medica, si aggiunge la pericolosa carenza del medico dell’unità Potes spesso non presente in postazione, specialmente di notte, creando situazioni di sicura criticità per l’utenza e per il personale".