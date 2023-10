"Potremo salvarci tutti con il termovalorizzatore"

"Non possiamo rimanere indietro di cento anni rispetto al resto dell’Europa. Bisogna puntare sul termovalorizzatore". Non usa mezzi termini Giuseppe Balduini; non ci gira intorno quando parla di rifiuti. Classe ’43, esponente urbinate di Forza Italia da decenni, non nuovo a prese di posizione anche scomode, stavolta ci tiene a intervenire a tutto campo sul tema rifiuti.

Balduini, qual è la sua opinione sulla discarica di Riceci?

"Sono contrario al 100 per cento. Non ha più senso nel 2023 parlare di discariche. Sia in generale, tanto più in un paesaggio come Riceci. Emanano cattivo odore da chilometri e chilometri".

Non dovrebbero più farle?

"Certo. È da trogloditi continuare a realizzarle".

Dunque dove mettiamo i rifiuti?

"Nei termovalorizzatori. Specifico: non inceneritori".

Ma non inquinano anche quelli?

"La discarica a cielo aperto inquina otto volte di più. Occupa volumi molto maggiori e inquina il terreno, per non parlare dei trasporti, come in Campania".

Cioè?

"La Campania per trasportare alle discariche del nord 258mila tonnellate di rifiuti usa camion su camion: inquinamento dell’aria per portare sostanze inquinanti da un’altra parte. Che senso ha? E altre 103mila le portano all’estero pagando 200 euro a tonnellata. Però si indignano solo dei fumi che escono dai termovalorizzatori".

Dunque?

"Dobbiamo civilizzarci. Dobbiamo copiare i paesi avanzati, non chi porta tonnellate di rifiuti nei termovalorizzatori altrui. Emuliamo modelli virtuosi".

Ad esempio?

"A Copenaghen è stato costruito un termovalorizzatore all’avanguardia, all’interno della città, e sul tetto ci fanno sci e altri sport. Ci sono soluzioni progettuali di ultima generazione. Dobbiamo guardare a quelle".

Ma dove farlo?

"Si trovi uno spazio adeguato, l’importante è che non deturpi il paesaggio, poi si può fare ovunque, come dimostrano vari Paesi del nord Europa".

Dunque anche in città?

"Si possono fare in qualsiasi posto: non inquinano il terreno, se di ridotte dimensioni occupano poco suolo. Convergere sul termovalorizzatore è una questione di civiltà. Produce anche acqua calda e corrente per migliaia di abitanti".

Lo farebbe dunque solo per le necessità locali?

"Penso che ogni provincia dovrebbe fare il suo. Pubblico. E tarato sui bisogni".

Insomma un modello recepibile ovunque.

"Sicuramente da applicare di più: in Italia nel nord ce ne sono 28, mentre al centro 9 e al sud 8. Dati eloquenti".

Molti osteggiano termovalorizzatore e discarica allo stesso modo.

"La demagogia del non fare nulla è stupida e miope. Sono diversi. Dietro alle discariche non si sa quanto ci sia tra interessi personali e business".

Ma la differenziata?

"È la prima cosa da fare. Ma poi bisogna essere onesti e soprattutto guardare avanti: non restiamo retrogradi e puntiamo sulla soluzione migliore: il termovalorizzatore".

gio. vol.