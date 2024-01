"Potrete mettere la testa a posto". A Borgo Pace torna la parrucchiera

Un’attività che apre, di questi tempi, è di per sé una buona notizia ma se ad aprire è una giovane, per di più in un piccolo paese allora è ancor più da sottolineare. Soprattutto se si tratta del salone di parrucchieria probabilmente nel punto dell’entroterra più lontano dai grandi centri. Di questo, che potrebbe sembrare una debolezza, Vittoria Fraternali 26enne parrucchiera di Borgo Pace ha voluto invece farne un punto di forza, aprendo il suo negozio, Vittoria parrucchieria, fuori Borgo Pace, in direzione Parchiule, precisamente in località Ombra.

Dopo un’esperienza da dipendente in alcuni saloni di Pesaro e provincia, Vittoria ha fatto il grande salto ed ora, oltre ad essere docente al corso per parrucchieri MOA di Ancona, è in prima linea tra pieghe e colori nella sua attività a Borgo Pace. "Ho sempre avuto l’idea di aprire un mio salone – racconta – il mio futuro da parrucchiera l’ho sempre visto da imprenditrice. Ho aperto da pochi giorni, ristrutturando quella che era una vecchia stalla della casa di famiglia per ricavarne locali moderni, funzionali e accoglienti qui dove sono cresciuta, sopra una delle incantevoli piscine naturali del torrente Auro. Per me questo è un posto speciale che mi ha lasciato tantissimi bei ricordi e il mio buon auspicio è quello di regalare alle clienti quella bellezza e senso di pace che qui sono di casa".

Nelle grandi città ormai è un trend consolidato aprire saloni in località fuori dal centro e lontane dal caos: "Io ho fatto di necessità virtù – continua Vittoria –, qui c’è davvero benessere a 360 gradi, basta aprire la porta e abbiamo il fiume, la passeggiata, i cavalli al pascolo e tanto verde".

Non siamo troppo fuori dalle rotte principali? "Ho voluto aprire qui perché mi vedevo aperta solo qui, mi è stata offerta anche la conduzione di un salone di Pesaro dove ho lavorato e, per quanto ci sono stata molto bene, con tante clienti pesaresi affezionate, non la sentivo come casa: è questo il mio posto nel mondo. Il punto di forza qui è proprio la location, qui il tempo si ferma e ci si può dedicare del tempo per sé immersi nella tranquillità. Nei saloni di parrucchieria ci sono spesso dei ritmi e una freneticità che non mi piacciono, qui dentro voglio ricreare la pace che trovo fuori e regalare a chi viene attenzione, tranquillità e relax".

Questa sua vena imprenditoriale ha potuto essere supportata dagli aiuti alla creazione di impresa sia da parte che della Regione Marche che da parte del Comune di Borgo Pace, attraverso un bando specifico del Ministero per i piccoli comuni ultra periferici, di cui Borgo Pace è l’unico nelle Marche. "La storia di Vittoria rispecchia la vivacità che vogliamo dare al nostro territorio – racconta il sindaco Romina Pierantoni – ed esalta la grande tenacia di una giovane donna imprenditrice. È una gioia poter riaprire dopo anni una parrucchieria qui, ricominciare con lei che è stata allieva dello storico parrucchiere Fabrizio Amantini. Mi piace vedere i giovani che puntano per il futuro sulle aree interne, comprendendone fino in fondo i grandi valori che ci sono alla base del vivere in queste zone. Aspettiamo nuovi imprenditori perché qui si sta bene anche a far impresa".

Andrea Angelini