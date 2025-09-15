Pozzi a tratti miracoloso, Giovannini tra tecnica e agilità

Pozzi 7: al 36’ è miracoloso con i piedi a tu per tu con Marchesi. Rischia a fine primo tempo toccando con le mani il pallone sulla linea di confine dell’ area. Nella ripresa evita guai con una gran parata in tuffo su Marchesi.

Beghetto 6: pur sbagliando qualche passaggio insieme a Vezzoni infiamma la corsia mancina(33’s.t Primasso 6: attento)

Di Renzo 6: al quarto d’ora tocca in piena area il piede di Di Carmine ma il contatto,dopo il consulto al FVS, viene valutato leggero dall’arbitro. Si ritrova spesso costretto a far fallo poiché solo nel marcare Di Carmine. (1’s.t Tonucci 6: attento, chirurgico negli interventi)

Ceccacci 6,5: disinvolto. Bene in entrambe la fasi.

Tavernaro 6: combattivo. Poco coinvolto nella manovra.(41’s.t Nina:n.g)

Paganini 7: alla mezz’ora bucando Seghetti sul suo palo impreziosisce una partita arricchita da tanti recuperi palla. Il palo sul finale è soltanto una delle varie circostanze in cui tenta la doppietta.

Pucciarelli 6,5: con varie conclusioni da fuori area prova a incorniciare una gara in cui padroneggia il centrocampo e detta i tempi in costruzione

Vezzoni 6,5: Incorona sul finale un match vissuto da protagonista. Al decimo soltanto un gran tuffo di Seghetti gli nega il gol su punizione.

Giovannini 7: con tecnica e agilità crea il panico nella difesa ospite. Sono suoi gli assist per i primi due gol. Un suo recupero palla causa l’ espulsione di Noce. Sulla trequarti confeziona deliziosi palloni per i compagni come quello fornito per il raddoppio a Paganini, avvenuto dopo un recupero palla e uno slalom in area. (17’ s.t Di Paola 6: non riesce mai a rendersi insidioso)

Nicastro 6,5: un suo filtrante da il la al azione del vantaggio. Con qualità risulta una costante spina nel fianco per la difesa livornese, spesso sorpresa dai suoi tocchi di gran classe. Magistrale nella difesa di palla. Si intende alla perfezione con Giovannini. Dagli sviluppi di corner in pieno recupero del primo tempo colpisce sottoporta la parte interna della traversa.

Stabile 7: Freddo dopo due minuti a concretizzare il primo pallone toccato. Al quarto a tu per tu con Seghetti si fa però ipnotizzare.(17’ s.t Mariani 6: nel vivo fin da subito)

Livorno: Seghetti 6,5; Baldi 5,5, Noce 4,5, Nwachukwu 5,5; Biondi 5(12’s.t Mawete 6), Welbeck 5(39’s.t Panattoni n.g), Hamlili 5 (17’s.t Panaioli 5,5), Odjer 5(12’s.t Cioffi 6) , Antoni 5,5; Marchesi 5,5, Di Carmine 5,5(31’ s.t Dionisi 6)

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano 6: In modo corretto, dopo il consulto al Var reputa nel primo tempo troppo leggeri i contatti avvenuti all’ interno delle due aree di rigore. Nega correttamente anche l’espulsione a Pozzi, richiesta dai livornesi, per un uscita con le mani fuori area.

Lorenzo Mazzanti