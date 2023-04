Pozzi: "Bloccati gli investimenti, molti impauriti"

L’assessore al patrimonio del comune di Pesaro Riccardo Pozzi dice: "La destra aveva fatto promesse che non ha potuto mantenere. La conseguenza è che siamo in piena paralisi degli investimenti. E questo non è ammissibile per la qualità dell’offerta che va data ai turisti. Noi ci poniamo il problema che potrebbe scaturire dalla decadenza delle concessioni entro il prossimo dicembre. Stiamo parlando di gestioni delle spiagge quasi tutte familiari, intere generazioni che si sono succedute garantendo sempre il massimo della professionalità. Ma in questo caso i Comuni non possono fare molto, se non applicare la legge. Se le concessioni dovessero decadere, saremmo tenuti ad indire le aste con regole che l’Europa stabilirà insieme ai Paesi membri. Ci auguriamo che venga riconosciuto ciò che è stato fatto fino ad ora ma siamo testimoni di decisioni prese da governi ed Unione europea. Qui è stata promessa dalla destra la totale rimozione della Bolkestein, ma in realtà sta avvenendo esattamente il contrario".