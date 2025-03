Pozzi, che sicurezza. Zoia alla perfezione. Bove fondamentale nel costruire il gioco

Pozzi 6,5. Mostra sicurezza ed affidabilità al suo esordio. Bravo nelle letture in uscita

Zoia 7,5. È dappertutto. Partita perfetta, forse la migliore da quando è a Pesaro. Cambia spesso corsia e si mette in evidenza in ogni fase di gioco. Non sbaglia una virgola procurando inoltre la pesante espulsione a Nicoli

Bove 6,5. Interpreta il ruolo in modo magistrale. A suon di palloni invitanti risulta importante nella prima costruzione di gioco, impeccabile anche in fase difensiva (18’ s.t Palomba 6: preciso, fornisce un buon contributo anche in fase di regia)

Tonucci 6. Bravo nello sbrogliare in area diverse situazioni pericolose e nel neutralizzare il temuto Mignani. Vincitore di tanti contrasti aerei ma impreciso con i piedi in fase d’impostazione ( dal 1’s.t Di Renzo 6: con personalità fornisce sicurezza al reparto difensivo)

Ceccacci 6,5. Proponendosi spesso in avanti prova ad impreziosire con il gol una partita composta da tanti recuperi palla

Tavernaro 6. Con alcune buone accelerazioni riesce a mettere in difficoltà la difesa ospite.(1’s.t Paganini 5,5: con qualche imprecisone di troppo getta al vento alcune buone potenziali occasioni)

Obi 6,5. Preciso e pulito in fase di manovra. Fornisce un sostanziale contributo al pressing offensivo (8’s.t Lari 6,5: fondamentale nelle sponde. Fornisce un importante contributo a diverse azione offensive biancorosse della ripresa)

Pucciarelli 6. In ombra in fase di impostazione ma come sempre prezioso nelle chiusure preventive. Pericoloso con una potente conclusione dal limite dell’ area nel primo tempo (35’s.t Orellana 7: la chiude lui nel recupero.Dopo essersi messo in proprio in diverse circostanze trovando spesso la conclusione con una conclusione rasoterra sul secondo palo fa esplodere la festa al Benelli)

Raychev 5,5. Prestazione che soprattutto nella ripresa è contraddistinta da un’elevata dose di errori tecnici.

Di Paola 7. "Capitano mio capitano" direbbe Robin Williams. Ancora una volta la Vis si aggrappa ad una prodezza del suo numero 10. Schierato nel primo tempo in attacco insieme a Nicastro risulta ben contenuto ma nella ripresa sale in cattedra

Nicastro 6. Grazie alla sua innata qualità riesce a distinguersi in fase di regia offensiva

Arbitro Andrea Terribile da Bassano del Grappa: 6,5 Sceglie una condotta arbitrale composta da pochi seppur corretti interventi

Pianese: Boer 5,5; Ercolani 6, Pacciardi 6, Masetti 6, Da Pozzo 6, Simeoni 6,5, Proietto 6, Nicoli 5; Bacchin 5,5(33’s.t Falleni n.g), Mastropietro 5,5(10’ s.t Frey n.g(33’s.t Indragoli n.g); Mignani 5,5(23’s.t Chiesti 5,5)

Lorenzo Mazzanti