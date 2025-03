Pozzi, è il momento della serenità: "Gruppo favoloso, tutti si aiutano"

"La vittoria contro la Pianese, squadra sempre ben posizionata in campo, è stata molto importante soprattutto per il morale di un gruppo, che fa della coesione il suo pezzo forte". Parole, quelle di Alessio Pozzi, che testimoniano come il ragazzo, arrivato a gennaio dal Trapani, si sia ambientato alla perfezione all’interno del mondo Vis. Tuttavia non sembra poi così difficile: "Il gruppo è spettacolare. Il più grande aiuta il più piccolo. Siamo uniti e senza gerarchie, concentrati tutti su unico obbiettivo: quello di spingere in campo e andare forte in allenamento. Non molliamo mai e corriamo sempre tanto. Chiunque gioca riesce a non far rimpiangere colui che sostituiva. In settimana ci alleniamo bene, preparando le partite al meglio e anche sul campo tutto ciò traspare. Anche in questo ultimo periodo abbiamo sempre messo l’avversario sotto pressione, creando tante occasioni. A mio parere siamo stati poco fortunati". Analisi che si sposta poi sul lato personale: "Sono contentissimo di essere a Pesaro, non posso far altro che ringraziare al direttore per avermi fornito questa opportunità. Per me gli ultimi anni non sono stati affatto semplici. Ho trovato situazioni poco gratificanti e nemmeno la mia condizione fisica si è rivelata ottimale. L’ultima gara da titolare risaliva infatti al 25 settembre del 2021 proprio contro la Vis. In quella circostanza difendevo i pali della Pistoiese e vincemmo per 2-0. Parai inoltre un rigore a Cannavo’ con cui ora ho un bellissimo rapporto".

La storia, dopo l’approdo in biancorosso, sembra tuttavia aver assunto una nuova piega. All’esordio con la nuova maglia il classe 2000 ha infatti dimostrato sicurezza tra i pali e un’ottima lettura delle situazioni potenzialmente pericolose. Pur essendo stato chiamato poco in causa, grazie a delle uscite chirurgiche in presa alta si è dimostrato una vera e propria garanzia alle spalle di Vukovic (che intanto ha esordito vincendo per 3-2 ai danni dell’Egitto con la nazionale under 21 croata all’International Cup di Doha). Il merito di tutto ciò lo attribuisce al lavoro di Stellone e dello staff: "Nel mio ruolo devi essere sempre pronto a sfruttar al meglio l’occasione che ti arriva. Allenarsi per poi andare in panchina non è mai facile ma Ante Vukovic è fortissimo, ha dimostrato per tutta la stagione di essere un portiere affidabile. Tuttavia devo ringraziare al mister di avermi dato l’opportunità di scendere in campo e della fiducia che sento nei miei confronti durante gli allenamenti. Il mio è un ruolo che richiede tanta concentrazione, su ogni occasione. Tuttavia mi ritengo molto soddisfatto di come ci alleniamo durante la settimana con il preparatore dei portieri".

Lorenzo Mazzanti