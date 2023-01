Pozzi: "Il ponte a mezzaluna è quasi finito"

"In termini di viabilità il 2023 battezzerà il nuovo ponte sul Foglia, quello a mezzaluna, collegamento tra via dell’Acquedotto (centro e zona mare) con via Fossombrone (Tombaccia) – spiegano gli assessori Riccardo Pozzi ed Enzo Belloni – e il nuovo sottopasso ferroviario di collegamento tra via Liri (Vismara) e via Timavo (Torraccia)". Tempo due settimane "inizieranno i lavori per il sottopasso" conferma Belloni e "tempo due settimane – continua Pozzi – delimiteremo l’area di cantiere in fondo a via dell’Acquedotto dove effettueremo la verifica bellica prevista dall’iter procedurale e lavoreremo ai tratti di ciclabile. Poi realizzeremo i basamenti dove poggiano i pilastri a sostegno del ponte che è attualmente in fase di ultimazione nello stabilimento. Il varo del ponte avverrà successivamente in base anche alle condizioni del Foglia".

Pozzi è stato di recente nel cantiere della Nasoni, la ditta di costruzioni fanese incaricata di realizzare il ponte a mezzaluna di Pesaro. "Lo stato di avanzamento è molto avanti – conferma Pozzi –. Devo dire che fa un certo effetto vedere un’opera di così grandi dimensioni crescere nell’hangar della Nasoni". Se il ponte permetterà, finalmente, di avere il collegamento tra il quartiere della Tombaccia con il centro storico e la zona mare, il sottopasso risolverà l’annosa questione legata alla sicurezza dei pedoni su via Mondini. Inoltre il sottopasso eliminerà il gran giro che i residenti sono costretti a fare nonostante i due quartieri siano distanti fra loro meno di 50 metri. "Vorrei far notare – osserva Belloni – che entrambi i miglioramenti scaturiscono da progettualità legate alla realizzazione di piste ciclabili: si parla di investimenti da 3 milioni di euro per il ponte a mezzaluna e 1 milione di euro per il sottopasso. Nell’ultima finanziaria purtroppo il Governo ha tagliato i fondi per le ciclabili. Li cercheremo altrove per poter dare impulso ad un’altra opera attesa dai pesaresi che la ciclabile di collegamento con Villa Fastiggi e Villa Ceccolini". Il sottopasso collegherà la pista ciclabile di via Livi, via Timavo i cui lavori sono già iniziati. "In assenza di magagne – dice Belloni – i tecnici stimano che il sottopasso sarà pronto per fine estate, inizio autunno. Il ponte, invece è agganciato ai finanzimenti della ciclabile lungo Foglia che dovrebbe collegare anche il tratto che sbuca in via Gradara". Quale ciclabile? "Questa ancora non si vede, perché prima era necessario realizzare il ponte – dice Belloni – poi si preparerà il terreno per una ciclabile estremamente panoramica". Al parte il beneficio legato al collegamento tra quartieri, Pozzi, infatti puntualizza il contesto: "Il ponte, cuore del progetto "Sprint" delle Periferie, collegherà due aree della città attraversando il Foglia e il suo verde, offrendo nuovi scorci ai pedoni e ciclisti sull’area del fiume. In zona è presente un’oasi felina che cercheremo di preservare. Sembra passato un secolo ma quella era un’area degradata. La rigenerazione vede altri passaggi nel bocciodromo già realizzato, la pista da pump track e da skate".

Solidea Vitali Rosati