Pozzi: "Il ponte di via Canale è rovinato, ma non pericoloso"

"Il ponte di via Canale è solo brutto o anche pericoloso? – ha chiesto il consigliere di opposizione Emanuele gambini (Prima c’è Pesaro) ieri in Consiglio comunale –. Mi risultano continuamente distacchi per il cemento deteriorato. Il murales l’ha reso gradevole, ma non elimina il problema della manutezione". "Da verifiche fatte su quel ponte – ha risposto l’assessore Riccardo Pozzi – non ci sono problemi dal punto di vista strutturale. Quindi on ci sono problemi di sicurezza e incolumità pubblica. Non ci sono per ora risorse stanziate per la manutenzione"