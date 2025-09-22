Pozzi: "Meritavamo di più, ma i risultati arriveranno"

Domani alle 18.30 si torna in campo contro un Forlì che dopo due sconfitte consecutive contro Gubbio e Rimini, vuole rialzare la testa proprio sotto gli occhi dei suoi sostenitori. La Vis arriverà all’appuntamento con una formazione rivoluzionata rispetto a quella scesa in campo nell’ultima di campionato al Benelli e per i suoi tifosi i biglietti nel settore ospiti del "Tullo Morgagni" saranno disponibili fino alle 19 di oggi sul circuito online www.vivaticket.it e nei punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale. Il costo sarà di 13 euro.

In attesa della sfida di domani, intanto, il portiere Alessio Pozzi ha commentato il pareggio interno di sabato: "Pur essendo soddisfatti della prova difensiva mostrata contro la Pianese, siamo rammaricati per non aver portato a casa la vittoria. Ci abbiamo provato fino all’ultimo ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ci riproveremo a Forlì".

Ancora una volta miracoloso a tu per tu con l’avversario, Pozzi, alla prima stagione da titolare a Pesaro ha già proiettato su di sé tutta la luce dei riflettori: "Nel recupero, vedendomi Peli arrivare a tu per tu, ho soltanto pensato di rimanere in piedi fino all’ultimo e affidarmi al mio istinto. La parata è frutto anche di un lavoro quotidiano di qualità garantito dall’ottimo livello del mister e del suo staff tecnico".

Qualità che non è mancata neanche in campo ma che non è stata sufficiente per ottenere i tre punti: "Contro la Pianese la presenzione è stata indubbiamente positiva. Siamo infatti riusciti a creare un buon numero di occasioni e a mettere costantemente sotto pressione l’avversario. Meritavamo qualcosa di più ma giocando in questo modo sono sicuro che le vittorie arriveranno. Nelle gare in casa, sia contro il Rimini che con la Pianese, avremmo meritato qualche punto in più ma ciò che mi rinfranca, in ottica futura, è la buona prestazione corale che la squadra riesce costantemente a mettere in campo.

"Considerando l’ottimo feeling instaurato con tutto l’ambiente Vis fin da suo approdo a Pesaro nello scorso gennaio, per Pozzi l’ottimismo verso il futuro è a 360 gradi: "Sono felice di essere stato accolto benissimo all’interno del mondo Vis. Ringrazio poi il mister per l’opportunità che mi ha dato fin dall’inizio di questa stagione (quella di partire come primo portiere, ndr). A Pesaro si vive bene e in spogliatoio il gruppo è molto affiatato". Meno ottimista invece sulle nuove introduzioni tecnologiche: "Il Fvs potrà aiutare in futuro ma ad oggi rallenta di molto il gioco. Non sempre le riprese sono di buona qualità e quindi aiutano l’arbitro solo parzialmente. Tuttavia non credo che la lunga attesa prima di battere il rigore possa aver influenzato l’esecuzione di Nicastro. Francesco è un giocatore d’esperienza che in allenamento dal dischetto non sbaglia mai".

Un Pozzi, quello che ad agosto scorso ha rinnovato il suo contratto in biancorosso fino al 2027, che fin da bambino ha sempre avuto ben chiare le figure a cui ispirarsi: "Da piccolo il mio idolo era Perin mentre ora è Vicario il portiere che mi piace maggiormente".

