Pozzi: "Ponte, i tagli all’asfalto erano previsti"

ANTONELLA MARCHIONNI

Nel vedere il ponte libero dal cantiere, l’asfalto liscio appena fatto e le auto che scorrevano su 4 corsie senza intoppi, i più ci avevano sperato e cantato segretamente vittoria. E invece no, era solo una tregua di una manciata di ore. Sul ponte del cavalcaferrovia dei Cappuccini che da mesi è interessato ai lavori di ristrutturazione già dal pomeriggio di lunedì sono tornati gli operai, la deviazione del traffico, i motopicco e la coda di auto. Il tam tam di voci sui social non ha tardato azzardando ipotesi le più varie: "Secondo me qualcosa è andato storto, stavano togliendo in determinate zone asfalto appena messo". Oppure: “Sarà possibile fare e disfare nel giro di qualche giorno?". A dirimere i dubbi ci hanno pensato gli stessi operai del cantiere che, anche un po’ divertiti dalle ipotesi lette sui social, hanno spiegato: "Stiamo mettendo i giunti stradali per mettere i quali si deve, necessariamente, rompere l’asfalto. In quei punti l’asfalto non verrà più steso perché lascerà posto, appunto, ai giunti di dilatazione. Al posto di questi ultimi, nel ponte così come era stato costruito negli anni ’70, c’era un lamierino di ferro che ormai era tutto rovinato: ai tempi che furono i giunti così come li stiamo mettendo noi non esistevano. La tecnologia è andata avanti e stiamo lavorando per mettere in sicurezza il ponte e renderlo a regola d’arte anche, ad esempio, in caso di terremoto. Quindi sì, abbiamo messo l’asfalto e poi lo togliamo perché è così che si fa: di solito prima ci si lava la faccia e poi si mettono gli occhiali e non il contrario. Stiamo facendo i lavori come vanno fatti".

Resta il fatto che gli automobilisti che, passando di lì lunedì mattina, si sono trovati con il ponte completamente libero e percorribile, un po’ ci sono rimasti male e hanno manifestato sui social il proprio malcontento: "Che senso ha avuto aprire tutto il ponte e dopo 2 giorni rimettere il cantiere e addirittura con lo scambio di carreggiata…" L’assessore Riccardo Pozzi tranquillizza sull’andamento dei lavori: "Inaugureremo il ponte ad aprile, avrà 4 corsie e una nuova illuminazione. Contiamo di finire tutto entro Pasqua. E abbiamo steso l’asfalto anche oltre il ponte, verso via Solferino. Il problema lì è causato dal fatto che le radici delle numerose piante nello spartitraffico deformano il manto stradale. Ogni 4 anni bisogna riasfaltare perché la strada può essere pericolosa in particolare per gli scooter. La soluzione alternativa, che tuttavia non abbiamo adottato, sarebbe quella di abbattere le piante e prevedere una ripiantumazione con arbusti di diverso tipo. Ma è sempre una faccenda delicata rimuovere degli alberi e andrebbe condiviso con Aspes, associazioni ambientaliste e il quartiere".