Pozzo Alto: ultimati giardini, lampioni e arredi per bimbi

A Pozzo Alto, nel quartiere 8, il Comune ha raggiunto un risultato atteso da 10 anni: un bel giardino delimitato da noci, mandorli e gelsi, tre giochi per bambini, ciascuno per una fascia d’età e nuovi lampioni, nuovi marciapiedi e sottoservizi, un manto stradale appena sistemato, piantine pronte a colorare il giardino e restituire un aspetto armonioso che si coglie appena arrivati in via Sant’Elia, nella lottizzazione Vigne Rosse. Il merito è del termine dei lavori delle opere di urbanizzazione che i residenti del Quartiere 8 aspettavano da 10 anni.

"Lavori che il Comune è riuscito a realizzare – spiega Mila Della Dora, assessora alla Rapidità con delega all’Urbanistica - sostituendosi, tra i pochi casi in Italia, nell’escussione della fidejussoria bancaria dell’istituito a cui si era rivolta la società costruttrice, dichiarata fallita nel 2010. È stato un lavoro intenso, che abbiamo portato avanti con gli uffici in particolare dal 2020, quando l’Amministrazione è riuscita a ottenere la somma necessaria per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria parzialmente realizzate e approvare il progetto esecutivo dell’intervento". "In pochi mesi – aggiunge Riccardo Pozzi, assessore al Fare - sono stati eseguite lavorazioni per 683mila euro, parte dell’intera polizza fidejussoria", utilizzata per portare a termine tutti quei lavori lasciati a metà, tutte operazioni che oggi danno una nuova veste a questo mini-borgo che si affaccia sulle colline pesaresi".