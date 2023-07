PozzoPazzEstate", 10 Giorni di Food, Spettacoli, Laboratori e Sport a Borgo Santa Maria"

Il Quartiere 8 si prepara a vivere una "PozzoPazzEstate". Appuntamento nel parco dei Tigli di Borgo Santa Maria, da domani a domenica 16 luglio, tutte le sere dalle 19, tra food, spettacoli, laboratori, giochi per bambini e sport grazie all’evento che si propone di "portare il mare" a Pozzo e "unire le generazioni per rinsaldare la comunità" promosso dal Quartiere e dalla neonata associazione "Pazzi per Pozzo" con il sostegno del Comune. Una realtà che, come ha spiegato Michele Alessandrini, presidente del Quartiere 8, "unisce le energie e le capacità dei tanti volontari. Una squadra eterogenea, che cresce e si rinnova e che sarà fondamentale per i prossimi passi. L’obiettivo è creare iniziative culturali sempre più ricche e prestigiose". "Lo faremo grazie al contributo dei 50 volontari che fanno parte dell’associazione – ha aggiunto il presidente di ‘Pazzi per Pozzo’ Fabio Cecchini – nata dall’esigenza di un gruppo di ragazzi di identificarsi e coordinarsi per realizzare l’evento del quartiere". A partire da PozzoPazzEstate, festa che, come ha precisato Christian Gabbani, segretario di "Pazzi per Pozzo", "È nata, nel 1985, per recuperare lo spirito di una comunità che necessitava un’unione tra il paese "storico" e quello nuovo". Una manofestazione recuperata dopo alcuni anni di stop e ora alla 7ª edizione. Confermate le 4 aree: food, bambini, spettacoli e sport, "che si animeranno ogni sera – ha aggiunto Chiara Zampieri - con laboratori e proposte d’intrattenimento per ogni fascia d’età. Tra cui il tradizionale Torneo della Casina di calcio a 8; cena Remember di sabato 15 luglio; un incontro che si propone di riunire tutti coloro che vivono il senso di appartenenza al paese". Tra le proposte anche "La passeggiata fotografica nelle Terre di Pozzo a cura di Lucia Cesarini", alle ore 20 di giovedì 13 luglio. Venerdì, PozzoPazzEstate accoglierà la presentazione (durante la cena delle 20) della Contrada Pozzo che quest’anno farà il suo esordio al Palio dei Bracieri. Infine fuochi d’artificio in chiusura dei 10 giorni.