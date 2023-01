Pranzi e lotteria per gli alluvionati di Cantiano

"Due buone azioni per aiutare le popolazioni vittime dell’alluvione". E’ l’appello che il comitato (foto) organizzatore della Fiera micologica regionale di San Sisto, assieme ai produttori di legumi locali, rivolgono a tutta la provincia, dalla costa all’entroterra, perché partecipi ai due pranzi solidali organizzati "visitando al contempo il nostro splendido entroterra", dice Risiero Severi. Il primo è domenica 8 gennaio al ristorante "La rocca dei Malatesta" di Frontino alle 12,30 dove al costo di 30 euro (prenotazioni 0722 71102) vengono serviti: sformatino di fonduta e grana, tagliere salumi e formaggi, ribollita di legumi di San Sisto, lasagna alla boscaiola, grigliata mista con patate e gratinati e verdure, dolci secchi della casa e vini della cantina Il Conventino di Monteciccardo. Il secondo (prenotazioni già aperte al 389 5819451) è domenica 22 gennaio alle 12,30 al ristorante La Vigna di Ca’ Gallo (Montecalvo in foglia), con antipasto rustico, zuppa di legumi di San Sisto, cappelletti in brodo, cannelloni, lesso con verdure, coniglio e faraona al forno, patate, zuppa inglese e vini Galiardi di Cartoceto. I piatti sono guarniti con olio extravergine Agape di Sassocorvaro e i pranzi condotti dal sommelier Otello Renzi. "Il ricavato della lotteria – dice Risiero Severi – è devoluto alle zone alluvionate di Cantiano".