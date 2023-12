Pranzo all’Iper Rossini per gli ospiti della Caritas

A fare del bene, specialmente sotto le feste, basta davvero poco e sicuramente, di questo pensiero, ne ha fatto tesoro lo Spazio Conad. Infatti, nella giornata del 19 dicembre, l’ipermercato provvederà a servire un pranzo a tutti gli ospiti della mensa Caritas, che per quell’occasione si trasferiranno al centro commerciale Rossini Center per poter trascorrere una giornata serena e fraterna. Verranno serviti circa 60 pasti alle persone più bisognose del nostro territorio che potranno così contare su un gesto di cura, mai così indispensabile come in questo periodo dell’anno.

al. zaf.