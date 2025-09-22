Un'eredità da coltivare

Valerio Baroncini
Un'eredità da coltivare
Pesaro
Cronaca’Pranzo della domenica’ in piazzale Collenuccio
22 set 2025
REDAZIONE PESARO
Anche Pesaro ha sostenuto la candidatura Unesco

La tavolata di ieri in piazzale Collenuccio per l’iniziativa ’Pranzo della domenica’

La tavolata di ieri in piazzale Collenuccio per l’iniziativa ’Pranzo della domenica’

Non erano i cento che ci si aspettava, ma il messaggio è arrivato lo stesso. Ieri anche Pesaro, sia pure sommessamente, ha aderito all’iniziativa ’Il pranzo della domenica’, in piazzale Collenuccio. Si tratta di una iniziativa promossa da Anci, Ministero della Cultura e Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare, per sostenere la candidatura della cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.

In piazza Collenuccio i volontari della Protezione civile hanno allestito due tavolate per accogliere cittadine e cittadini a questo momento di convivialità. La formula era molto semplice: tutti erano invitati a portare il proprio pranzo da casa e unirsi all’evento collettivo che celebra la bellezza dello stare insieme e i valori autentici della tradizione della cucina italiana.

Per aderire, dati i posti limitati, era necessaria l’iscrizione: le prenotazioni erano state oltre 70, ma poi all’ora X ci saranno stati una ventina di commensali, tra cui molti esponenti politici. Tra loro, è passato per un saluto anche il sindaco Andrea Biancani, che ha rimarcato l’importanza del percorso di riconoscimento internazionale della nostra identità gastronomica. L’iniziativa, lanciata su scala nazionale, si è svolta in numerose altre piazze italiane (in 120 capoluogi di provincia e molti altri comuni) e l’8 dicembre è atteso il verdetto dell’Unesco.

