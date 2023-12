A Pesaro un pranzo per gli ospiti della Caritas offerto dal supermercato

Pesaro, 19 dicembre 2023 – A Natale, come dice il detto, siamo tutti più buoni, ma c’è anche chi, del bene, cerca di farlo continuamente. Assieme alla Caritas di Pesaro, infatti, allo Spazio Conad di via Gagarin, oggi si è tenuto il pranzo di beneficenza per chi, purtroppo, non ha nulla. Con un menù di tutto rispetto, formato da lasagne, pollo al forno con patate e panettone, i 60 commensali hanno avuto modo di poter gustare un pranzo “in famiglia”, in un ambiente che li ha accolti senza nessun pregiudizio: “La collaborazione è nata da un’idea molto semplice, fare del bene – spiega Barbara Nicolini, titolare dello Spazio Conad –. Mi sono sentita di fare questa cosa perché volevo realizzare una cosa bella per le persone in difficoltà. Questo è solo un inizio di una splendida e speriamo lunga collaborazione, perché per riuscire a fare felice qualcuno, anche solo attraverso un sorriso accennato, basta davvero poco. Per noi questa è stata l’occasione di poter donare non solo un pasto, ma anche un momento di spensieratezza e di gioia a queste persone. Anche i nostri dipendenti hanno subito voluto prendere parte a questa iniziativa, c’è stata una grande partecipazione e un grande raccoglimento. Sono contenta”.

Un'iniziativa per festeggiare Natale

Un’occasione, questa, che fa capire l’importanza di vivere un Natale assieme, senza la necessità di doni particolari, ma bastante di un semplice orecchio per ascoltare una voce che molto spesso viene dimenticata: “È un’occasione che dovrebbe ripetersi tutti gli anni, non solo qui, ma in tutte le parti della città – spiega Andrea Mancini, responsabile Caritas –. Le fragilità sono della città, non solo di chi le ha. Questo è un modo di farsene carico e di portare assieme i pesi di tutte queste persone. È sì un pranzo, ma anche un messaggio a tutta Pesaro. Da parte degli ospiti, sotto Natale, c’è sempre un mix tra provare esperienze nuove e un po’ di diffidenza, ma poi ci si sente accolti. Anche per loro è un’opportunità di vivere una cosa che, probabilmente, era tanto tempo che non vivevano. Quindi, grazie mille a Barbara e ad Alberto Moretti, che ci hanno donato un momento di ritrovo fraterno attraverso questo gesto, sicuramente indispensabile in questo periodo dell’anno”. Insomma, un pranzo che ha visto gioia, ritrovo e allegria, ma con la passiva funzione di ridare speranza a tutti i commensali nei confronti di una società che, a volte, finge di non vedere.