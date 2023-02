Preadolescenza e adulti a confronto

Incontro con l’autrice oggi alla Biblioteca San Giovanni di Pesaro.

Lucia Ceccolini, cresciuta a Pesaro e residente a Londra, incontra i lettori alle 16.30 per parlare del suo romanzo per ragazzi e ragazze delle medie, “Autunno Americano“. Il libro è dedicato a tutti i preadolescenti che devono scegliere la scuola superiore, ai loro genitori e agli insegnanti, “Autunno Americano“ è un romanzo ambientato in una cittadina di provincia affacciata sul mare e la Biblioteca San Giovanni ospita il primo incontro di presentazione tra l’autrice e i lettori. Un’occasione per raccontarsi, per fare domande e per riflettere insieme, con la moderazione di Manuela Moroni, professoressa alle scuole medie inferiori per oltre quarant’anni. Informazioni sul romanzo nel sito internet all’indirizzo www.luciaceccolini.comitautunnoamericano