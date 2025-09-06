Precipita per evitare un gatto. Condannato il Comune

Aveva sterzato all’improvviso per evitare un gatto e si era ritrovato giù dal ponte dopo un volo di cinque metri, nel greto di un torrente. Era accaduto a Cagli, lungo la strada che collega Pian di Polea a Moria, e a pagare non sarà l’animale ma il Comune: lo ha stabilito il Tribunale civile di Urbino che ha condannato l’ente a risarcire il ciclista, assistito dall’avvocata Chiara Gasparini dello studio legale Ciancamerla con 76.323 euro oltre interessi e spese legali.

Il protagonista della vicenda è un uomo di Acqualagna, ora 50enne, impiegato informatico. Il 16 febbraio 2019 percorreva quel tratto in lieve discesa quando, in pieno giorno, un gatto gli ha attraversato la carreggiata. Ha tentato di evitarlo sterzando, ma in quel punto non c’erano parapetti né barriere efficaci: così è precipitato nella scarpata per quattro-cinque metri, fino al letto del torrente. A trovarlo è stato un passante, che ha dato l’allarme e recuperato la bicicletta; poco dopo sono arrivati i sanitari che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale.

Il referto era stato pesantissimo: trauma cranico, fratture costali multiple, pneumotorace con drenaggio, lesioni al volto, fratture alla teca cranica e all’orbita destra. Una sequenza da codice rosso che, anche dopo le cure, ha lasciato conseguenze permanenti. Il Comune ha provato a smarcarsi sostenendo che mancavano prove sulla dinamica e che la traccia del braccialetto Gps dell’uomo attestava soltanto il percorso, non la caduta. Ha anche puntato il dito sull’imprudenza del ciclista. Ma il Tribunale ha respinto queste eccezioni: già nell’accertamento tecnico preventivo un ingegnere aveva rilevato parapetti in avanzato stato di ossidazione e funzionalità irrimediabilmente compromessa. Persino una sporgenza dei traversi metallici era stata definita situazione di pericolo da eliminare al più presto.

Per il giudice Anna Mercuri il nodo è giuridico: chi ha la custodia della strada risponde dei danni, salvo dimostrare l’imprevedibile e l’inevitabile. Il Codice della strada lo ribadisce: la manutenzione non è solo asfalto, ma anche barriere e segnaletica. In questo caso la causa non è il gatto, che non costituisce un "caso fortuito", bensì l’assenza di protezioni idonee a contenere la caduta. Il calcolo finale parla chiaro: 70.375 euro per danno non patrimoniale, quasi 4 mila per inabilità temporanea, 1.952 per spese mediche, oltre interessi, rivalutazione, spese di Ctu e spese legali. La sentenza è un monito diretto alle amministrazioni: non basta asfaltare, servono parapetti solidi e guardrail a norma. Perché gli animali attraversano, i ciclisti sterzano, ma se le protezioni non ci sono o cadono a pezzi, la responsabilità non si scarica sulla sfortuna.