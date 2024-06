Preferenze, ecco i 32 promossi. Esclusi eccellenti nel centrosinistra. Boccanera, l’elezione è un’utopia

Eccoli i 32 eletti, quelli cioè che hanno vinto la sfida delle preferenze (anche se non ancora ufficiali). Nomi noti, qualche new entry e tanti esclusi eccellenti. Alcuni rientreranno in sostituzione di chi diventerà assessore o finirà nelle partecipate, altri invece resteranno fuori. Nel Pd, per esempio, con Daniele Vimini in giunta, il primo dei non eletti ad entrare sarà Michele Gambini con le sue 283 preferenze. Se in giunta andranno anche Murgia (753) e Nobili (723), allora subentrerebbero Andrea Salvatori (281) e Anna Maria Mattioli (276), anche loro tra i non eletti. Non entrerà Giampiero Bellucci, segretario comunale Pd: con 166 voti è al 20esimo posto. "Mi dispiace – ha commentato a caldo Biancani –. Lo stimo molto: è una persona competente, esperta, dalla grande umanità che riesce, molto spesso, a trovare la sintesi in questioni complesse". Se a furor di popolo Vimini (968) è mister preferenze lo scettro di Lady preferenze spetta a Mila Della Dora, a quota 766. Qualora l’ex assessore all’urbanistica dovesse tornare in giunta a subentrarle dalla sua lista sarebbe Agostino Vastante con 192 voti. Marco De Carolis resta fuori con 125 voti.

Il prossimo consiglio (composto come sempre da 32 consiglieri più il sindaco) avrà una maggioranza con 21 scranni e un’opposizione con 11. Uno in più (da 20 a 21) per la maggioranza grazie al fatto che Biancani ha superato il 60% di voti. L’ufficio elettorale sta rifacendo tutti i calcoli: la graduatoria definitiva dovrebbe uscire oggi. I voti annullati dai presidenti di lista sono stati 1.109 e sei le schede contestate. Tra le verifiche da fare c’è quella che assegnerebbe un consigliere anche alla lista de Il Faro: ad avercela fatta, per il rotto della cuffia, potrebbe essere stato Stefano Donini (221), paladino contro il disagio abitativo. Marco Lanzi, lo sfidante alla guida della coalizione di centrodestra con il 35,19% del consenso è leader dell’opposizione. La figlia, Stella Lanzi, nella lista dei giovani "Pesarò", ha conquistato 90 voti, ma in Consiglio entrerà il capolista Antonio Bartolomei, anche lui 90 voti. Gli altri candidati a sindaco resteranno fuori: zero eletti per Pia Perricci di "Vieni Oltre" con il 2,65% dei voti e zero eletti con un 1,56% conquistato da Fabrizio Oliva e la sua lista "Spazi Liberi". Solo un’altra lista non eleggerà nessuno: "Civici Pesaro" con capolista Andrea Boccanera, dentro alla coalizione di centrodestra, che si è arrestata all’1,18%. La lista civica "Biancani sindaco" ne ha eletti 5: Riccardo Pozzi, già assessore ai lavori pubblici, con 802 preferenze ha uno stacco formidabile rispetto agli altri, ed è secondo solo a Vimini. Se Luca Pandolfi già assessore nella giunta Ricci, con 434 consolida la propria ottima posizione, con i loro notevoli risultati sono volti nuovi e promettenti Riccardo Bernardi (388), Romina Dominici (258), Evelina Anniballi (239). Con 236 voti il primo dei non eletti è Stefano Cioppi. Ma come Tomas Nobili che con 210 voti è anche lui tra i non eletti, potrebbe essere ripescato visto che Pozzi e Pandolfi potrebbero avere la delega da assessori.

In generale delude le aspettative "Una città in Comune", la lista di Enzo Belloni che, rispetto alla scorsa tornata, invece di avanzare, resta poco sopra il 5% (5,18%): come allora eleggerà 2 consiglieri. Se Enzo Belloni (760 preferenze) entrerà in giunta, a sedere in Consiglio oltre alla battagliera Francesca Tommasoli (280 voti) ci sarà Massimiliano Santini, terzo in lista con 183 voti. All’opposizione la forza maggiore in campo è Fratelli d’Italia trainata dal ragguardevole consenso di Michele Redaelli: con i suoi 541 voti è il mister preferenza del centrodestra. Eleggendo 5 consiglieri, Fdi porta anche Malandrino (375), Boresta (339), Giovanni Corsini (167), presidente dei geometri, mentre non riesce a far salire sul carro Alessandro Bettini, primo dei non eletti con 164 voti. Volto nuovo della politica cittadina è la commercialista Cristina Natalia Canciani che ha preso 249 voti con Fd’I. Ma lady preferenze, per il centrodestra si trova nella civica "Pesaro svolta": è l’avvocato Giulia Marchionni con 455 voti. Ultima sorpresa uscita dalle urne? Mauro Marinucci di Forza Italia-Udc con tanti voti presi a Santa Maria dell’Arzilla ha superato i colleghi di partito Massimiliano Nardelli e Alessandro Di Domenico: con 158 voti sarà lui e non gli altri ad entrare in Comune.

Solidea Vitali Rosati