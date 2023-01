Preghiera per la pace col vescovo Trasarti

E’ ormai tradizione nella diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola dedicare l’ultima domenica di gennaio alla "Giornata per la Pace", promossa da Azione cattolica diocesana, Caritas diocesana, Comunità Papa Giovanni XXIII, MIR – Movimento per la riconciliazione e Centro Missionario diocesano. E così in quest’anno in cui la guerra in Ucraina ci fa sentire più urgente una cultura di pace, torna il momento di preghiera ad essa dedicato, guidato dal vescovo Armando Trasarti e accompagnato dalle parole del messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della Pace "Nessuno può salvarsi da solo". L’appuntamento diocesano è per sabato 28 gennaio alle ore 16.30 nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel quartiere di Vallato a Fano. Sarà un momento di preghiera, ma anche di ascolto della testimonianza diretta di Olena Kikhtenko, una delle tante donne residenti nel nostro territorio, che da quasi un anno sono impegnate ad aiutare la Caritas diocesana nell’accoglienza delle cittadine e dei cittadini ucraini che dall’esplosione di questa nuova guerra in Europa nel marzo 2022 ad oggi, stanno trovando rifugio come profughi nei comuni della nostra diocesi. Le offerte raccolte durante la giornata, saranno infatti destinate ai progetti di accoglienza delle famiglie ucraine in diocesi. "A partire dalle parole del Papa, l’appuntamento sarà l’occasione per riflettere sui cambiamenti che le emergenze, la pandemia di COVID-19 fra tutte, producono in noi - si legge in una nota degli organizzatori -. Dice infatti Papa Francesco che "Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune"." Per maggiori informazioni: [email protected]; 0721828830