"Prego, i vostri cellulari". Subito nella scatolina blu. Poi chiusi nell’armadietto

Rientro in classe dove è bandito il telefonino. Il provvedimento del ministro Valditara che ha escluso l’uso dello smartphone durante l’orario scolastico – ricreazione inclusa – è la novità di quest’anno per i 17.268 studenti pesaresi urbinati delle superiori. Il divieto, invece c’è già dall’anno scorso nelle scuole secondarie di primo grado (le medie). All’interno degli istituti scolastici di via Napoli – sede del La Nuova scuola – invece, il divieto è un “ritorno al futuro“: sono almeno cinque gli anni che il limite è diventato una regola condivisa, in largo anticipo sul diktat nazionale.

Se ieri al Campus di via Nanterre – vissuto da quasi 4mila studenti – è stato un giorno di rodaggio, focalizzato sul come dare attuazione al provvedimento – in via Napoli il meccanismo è filato liscio come l’olio. Dal trillo della prima campanella i liceali hanno consegnato il proprio cellulare nella scatolina blu sopra la cattedra; questa è stata consegnata in segreteria dove la signora Nicoletta l’ha messa, insieme alle altre, nell’armadietto sotto chiave. Al termine delle lezioni verrà riconsegnato. La signora Nicoletta, segretaria di lunga esperienza, sorride, per nulla appesantita dalla responsabilità. "Piuttosto – dice, tra il serio e il faceto – rammento ai ragazzi di spegnerlo. Non sempre si ricordano e l’armadietto diventa un carillon".

Chiediamo cosa pensano del divieto a Benedetta Baldolini, quinta liceo scientifico Enzo Piccinini e a Leonardo Gravagna, quinta superiore al classico Gian Luigi Storoni. "All’inizio la vivi male perché pensi che sia impossibile farne a meno – osserva Baldolini –. Il rientro dopo il Covid ha acuito questa resistenza psicologica. Invece abituarsi è stato immediato: si sta meglio perché è vero che lo smartphone è in grado di distrarre molto più di qualsiasi altro espediente. Devo dire che la regola è stata accettata senza grandi difficoltà: solo agli inizi, durante il biennio, qualcuno dei compagni s’è beccato la nota perché dimenticava di spegnerlo o perché non rispettava il divieto".

Gravagna è d’accordo con la compagna: "Lo trovo un provvedimento giusto – dice –. I miei genitori mi hanno permesso l’uso del telefonino solo dai 16 anni in poi. Prima proprio non lo avevo. Alle medie, fatte in un’altra scuola, ero in quella metà della classe senza telefonino. I miei compagni lo usavano per giocare ai videogiochi e fino a che non terminavano i livelli, in effetti era difficile farli rientrare con la testa in classe. Tutti sappiamo che il telefonino è utile, ma abbiamo capito anche che può nascondere insidie. Mi chiedo se i genitori a volte ne siano sempre consapevoli".

In che senso? "D’estate faccio il bagnino di salvataggio e mi è capitato di vedere bambini impegnati tutto il tempo davanti ad un tablet sotto l’ombrellone, invece che sbizzarrirsi a giocare anche con gli altri bambini presenti in spiaggia. Eppure le insidie, dietro a tanti giochini, ci sono: vengono fuori di continuo scandali di dati personali e fotografie sottratte per fini non sempre leciti". E alle medie? "I nostri studenti ripongono lo smartphone in contenitori a tasche, appesi in classe – spiega Nadia Turriani, preside della secondaria di primo grado Campanini –. Furti non ce ne sono mai stati, anche se i telefonini restano in classe durante la ricreazione. Gli scherzi si sono ridotti al minimo perché il dispiacere che si produra è tale che nessuno lo trova più divertente. Direi che il deposito è vissuto con distacco".

Abbiamo chiesto ai ragazzini di terza media. E’ emerso che: "ci si abitua", osserva Pietro, mentre per Sebastiano, la soluzione è semplice: "Basta prendere un telefono antico e usarlo per telefonare".

Solidea Vitali Rosati