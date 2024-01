Prelevati organi e tessuti. Era un paziente di 71 anni

Prelievo multiplo di organi e tessuti all’ospedale San Salvatore. La donazione è di un paziente di 71 anni, ricoverata nell’Unità operativa di Rianimazione: l’attività si è svolta dalle 8 del 12 gennaio alla mattina del giorno successivo. Gli organi idonei al trapianto sono stati il fegato e i reni, destinati rispettivamente all’Azienda ospedaliera di Verona e all’Azienda ospedaliera di Ancona, mentre le cornee sono state destinate alla Banca delle Cornee delle Marche. Il prelievo è stato effettuato dall’équipe chirurgica dell’Azienda ospedaliera di Ancona nel blocco operatorio del San Salvatore dove era pronta l’équipe infermieristica. Le procedure medico legali per l’accertamento della morte cerebrale, quelle organizzative relative al prelievo e trasporto degli organi e le verifiche cliniche dell’idoneità degli organi al trapianto sono state condotte dal collegio medico composto da medici della rianimazione, della neurologia e della direzione ospedaliera, in collaborazione con il personale infermieristico della rianimazione, del blocco operatorio e con i tecnici di elettroencefalografia. Inoltre hanno contribuito alle verifiche cliniche previste dalle norme di legge gli specialisti di Anatomia Patologica, Laboratorio di Diagnostica ad Alta Complessità, Oculistica, Urologia, Chirurgia, Cardiologia, Radiologia, Dermatologia, dell’ospedale San Salvatore dell’Ast provinciale Il collegio medico e le equipe esterne intervenute per il prelievo di organi hanno lavorato in coordinamento con il "Nord Italia Trasplant" (Nitp), che è il Centro nazionale di riferimento per la Regione Marche. "Ancora una volta – fa presente la dottoressa Annalisa Silvestri del reparto di Rianimazione che ha coordinato l’operazione – la generosità dimostrata in un momento così doloroso e l’impegno dei sanitari hanno reso possibile riaccendere la speranza per altre vite". "E’ l’ennesima prova della generosità dei marchigiani e della professionalità dei nostri specialisti" sottolinea l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini.