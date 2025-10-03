Prelievo multiorgano e multitessuto all’ospedale. Speranze per chi attende il trapianto

Una decisione presa nel momento più buio ha acceso la speranza per molti pazienti in attesa di trapianto. Nella notte del 26 settembre, all’ospedale di Urbino, il via libera della figlia di una donna di 64 anni ha reso possibile un prelievo multiorgano e multitessuto che permetterà a più persone di tornare a vivere.

La storia comincia in Rianimazione, diretta dal dottor Paolo Brancaleoni e dalla coordinatrice infermieristica Roberta Pandolfi. Inizialmente si è provveduto all’accertamento di morte secondo i criteri neurologici, attivando un collegio multidisciplinare composto da un medico Anestesista-Rianimatore, da un Neurologo, da un Tecnico specializzato in Elettroencefalografia e da un medico della Direzione Sanitaria.

Al termine del periodo di osservazione, configurandosi la possibilità di una Donazione di Organi, su attenta conduzione, il Coordinatore Ospedaliero per la Donazione di Organi e Tessuti Silvia Andreassi ha finalizzato tutte le procedure di controllo necessarie e richieste dal Nord Italia Transplant (Nitp), per poi veder giungere una equipe del Centro Trapianti di Ancona ed eseguire durante la notte del 26 settembre, l’intervento di prelievo multiorgano che si è concluso nella tarda mattina anche con il prelievo multitessuto, grazie alla Equipe specializzata della Banca dei Tessuti di Treviso, e il prelievo delle cornee eseguito dall’equipe di oculistica di Urbino. Determinante è stata la collaborazione di tutti gli specialisti medici, gli infermieri, il personale ausiliario, tecnico e la Direzione Medica dell’Ospedale di Urbino e dell’anatomia patologica, neurologia e dermatologia di Pesaro. Urbino ha dimostrato che la rete regionale dei trapianti funziona.

Una decisione difficile, presa in un momento drammatico, si è tradotta in un aiuto concreto per chi aspetta da tempo una nuova chance. Ogni cittadino maggiorenne può esprimere consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso diverse modalità: al rinnovo/rilascio della carta d’identità presso l’anagrafe comunale; tramite iscrizione all’Aido, firmando il modulo presso la propria Azienda sanitaria; compilando e conservando il tesserino del CNT o quello blu del Ministero della Salute; scrivendo la propria volontà su un foglio datato e firmato, da custodire tra i documenti personali.