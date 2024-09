Premi ai migliori studenti urbinati. Appuntamento per venerdì al Sanzio

Urbino premia domani gli studenti meritevoli. Il Comune prosegue la tradizione di consegnare gli attestati di merito ai giovani delle scuole medie e superiori che hanno concluso il percorso scolastico con il massimo dei voti.

Su iniziativa degli assessorati alle Politiche Educative e alle Politiche Giovanili, in accordo con il sindaco, venerdì alle 18,30 al Teatro Sanzio saranno consegnati i riconoscimenti agli studenti delle scuole medie che hanno ottenuto 10 e 10 e lode, e a quelli delle superiori che hanno ottenuto 100 e 100 e lode. "Abbiamo voluto riproporre questo appuntamento - dice l’assessore alle Politiche Educative Massimiliano Sirotti- sapendo che in passato ha ottenuto grandi apprezzamenti da parte dei giovani e dalle loro famiglie. In un momento in cui il nuovo anno scolastico è appena iniziato, ricordare il percorso scolastico appena concluso con successo vuole essere anche un buon augurio per il futuro di questi ragazzi".

Concorde anche l’assessore alle Politiche Giovanili Elisabetta Foschi: "La consegna degli attestati è un modo per sottolineare l’impegno con cui questi giovani hanno lavorato. Sono delle eccellenze ed è bello che vengano riconosciute. Rappresenta uno stimolo importante per gli obiettivi futuri"

"Ma l’appuntamento a teatro – spiega l’assessore Foschi - è anche un modo per mettere in primo piano l’importanza della formazione e il ruolo sociale della scuola: il luogo dove, indipendentemente dal voto, i giovani maturano e imparano a vivere in una comunità".