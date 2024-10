Premi all’Editoria di Merito. La cultura diffonde la bellezza

Il conte Alessandro Marcucci Pinoli di Valfesina ha assegnato il Premio Nazionale da lui ideato, “Editoria di Merito“, giunto alla 3ª edizione, all’Alexander Museum Palace Hotel, evento patrocinato da Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino.

La scelta dei marchi editoriali premiati fa capo a una giuria tecnica composta da Claudio Recalcati (poeta e presidente di giuria), Anna Maria Balestra (consulente di comunicazione) e Giorgio Leonardi (scrittore, traduttore e curatore di collane editoriali). La giuria ha valutato sulla base di alcuni criteri, tra i quali la ricchezza del catalogo, la qualità dei contenuti, l’originalità e la pregnanza dei temi trattati e la promozione di voci d’autore nei vari ambiti letterari.

"Il Premio Nazionale “Editoria di Merito“ – ha sottolineato il conte Marcucci Pinoli – intende avvicinare il pubblico al mondo dell’editoria di qualità, promuovendo la cultura del libro e dando il giusto riconoscimento a realtà virtuose in un settore spesso in crisi di contenuti". Per il 2024 la giuria ha scelto Donzelli Editore, Marcos y Marcos e Samuele Editore. Oltre al padrone di casa e ai membri della giuria sono intervenuti anche il rappresentante dei librai, Antonio Bonali, e Daniela Agostini come rappresentante dei lettori. La serata è stata aperta da una presentazione dell’evento, con interventi musicali dell’arpista Nephel e Mochi. Poi si è proceduto alla cerimonia di consegna delle pergamene e dei premi: tre esclusive “vetrocromie artistiche“, pezzi unici dell’artista Silvio Cattani, realizzate grazie all’interessamento di Vittorio Livi presso i laboratori della Fiam Italia.

Queste le motivazioni per i premiati: "Donzelli Editore dal 1993 è un riferimento fondamentale per l’industria culturale del nostro Paese. Grazie a un catalogo declinato nei vari ambiti del sapere, ha fornito contributi essenziali al dibattito sui temi del presente, del passato e del futuro. Attualità, politica e storia si coniugano perfettamente con le più avanzate ricerche sulle arti e sulla letteratura in un progetto lungimirante e interdisciplinare. Nel l’ampio catalogo merita particolare menzione la collana di Poesia, che riunisce le esperienze liriche più potenti e originali del panorama italiano e internazionale: una selezione raffinata ed esclusiva di voci che costituisce un distillato di bellezza oggi più che mai necessario".

L’editore "Marcos y Marcos da vari decenni si è affermata come marchio dinamico in grado di abbattere gli steccati geografici, settoriali e generazionali. Con una linea editoriale coraggiosa e variegata ha accolto autrici e autori di successo nell’ambito della narrativa e della poesia, avvicinando i lettori con uno stile moderno e accattivante, sempre teso alla qualità dei contenuti. Ed anche per aver allestito strumenti partecipativi e innovativi (corsi, officine, laboratori), collaterali ma contigui al processo di produzione del libro, che ne hannocosì potenziato la fruizione".

Infine, "Samuele editore per l’impegno costante nelle varie collane create anno dopo anno, la cura per i testi per “Pordenonelegge“, ormai divenuta una rinomata rassegna internazionale, la capacità di supportare i propri autori con costanza ed impegno, sostenendoli, seguendoli passo a passo, che siano esordienti o autori di interesse internazionale.

Luigi Diotalevi