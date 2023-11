Premiata la stazione del treno

L’Association Europeenne Des Cheminots consegnerà il premio ferroviario Europeo “Euroferr” al sindaco Gambini per la stazione di Urbino (chiusa al traffico ferroviario dal 1987). Il motivo è questo: è una stazione ad Alta Valenza Storica, Turistica , Ambientale e Archeologica. Per l’importante conferimento, è prevista una conferenza il 3 dicembre prossimo da parte del generale della riserva del Genio ferrovieri Mario Pietrangeli. Parlerà della ferroviaria Fano - Urbino e delle sue prospettive. Tutti questi eventi sono previsti nell’ambito della festa dei ferrovieri del genio per Santa Barbara (patrona dell’Arma del Genio) a Urbino. Si legge in una nota di Aec: "Abbiamo premiato, in tre anni, 153 sindaci italiani per le loro stazioni ferroviarie che consideriamo non solo punti di transito ma anche e soprattutto porte di ingresso a magici e meravigliosi territori ricchi di storia, di arte , di turismo e di bellezze naturali. In tale contesto, il 3 dicembre prossimo si svolgerà nella sala Maniscalchi di Urbino la cerimonia con il premio ferroviario europeo Euroferr al sindaco del Comune di Urbino Maurizio Gambini per la sua stazione del treno. Il premio Euroferr lanciato in Italia nel settembre 2021, continua a riscuotere grande interesse e successo. Riconosciuto nel 2022 tra i progetti della European mobility week dall’ottobre 2023 contribuisce anche alla valorizzazione delle analoghe realtà europee.

Dopo la premiazione il generale Pietrangeli consigliere nazionale di Aec terrà una conferenza sul passato, presente e futuro della linea ferroviaria Fano - Urbino alla presenza delle autorità cittadine, dei rappresentati di Anfg, della Ass. amici ferrovia valle del Metauro ( il presidente dottor Carlo Bellagamba di Fano, l’ingegnere Russo, l’architetto Giacomo Palma di Urbino), di Italia Nostra (il Consigliere Nazionale Architetto Bottini) e dei vertici regionali ( Marche e Umbria ) di Aec nonché i rappresentanti del Comitato per la riattivazione della linea ferroviaria dei due mari: la Civitavecchia - CapraniaSutri - Orte".