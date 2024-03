Premiata Marche Multiservizi

Marche Multiservizi svetta nella classifica della dodicesima edizione dei ‘Top Utility 2024’, la cui premiazione si è tenuta ieri a Milano. Il premio, riservato alle migliori aziende italiane di servizi pubblici locali (energia, acqua e rifiuti) fa trionfare nella categoria ‘Territorio e Comunità’ l’azienda, che ha ottenuto anche la nomination per le categorie ‘Top Utility Assoluto’ e ‘Formare Talenti’, risultando tra le migliori aziende di servizi italiane in tre categorie e portandosi a casa il quinto ‘Oscar’ in 11 anni. "E’ un riconoscimento che premia la qualità del lavoro svolto da Marche Multiservizi nel territorio servito e che valorizza la professionalità e le competenze dei nostri colleghi che ogni giorno lavorano con impegno e dedizione per fornire ai cittadini servizi efficienti – spiega l’amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli – La nostra azienda intende generare valore condiviso introducendo investimenti infrastrutturali e occupazionali: parliamo di una ricchezza generata per il territorio di circa mezzo miliardo di euro in 16 anni e di un indotto occupazionale che, tra diretto ed indiretto, si aggira sulle 1.200 unità. Il nostro modello di impresa, che si basa su capacità di innovare, radicamento territoriale e sostenibilità ambientale, vuole essere un riferimento per tutti i nostri stakeholders: clienti, lavoratori, azionisti, territorio di riferimento e fornitori".