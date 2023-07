Premiati Bar Centrale e Alimentari "Hanno fatto la storia del paese"

di Sandro Franceschetti

Festa, nella frazione Pian di Rose di Sant’Ippolito, per due attività commerciali che hanno raggiunto traguardi importanti: il Bar Centrale di Sara Speranzini e il negozio di generi alimentari di Loredana Biondi. Il primo, il bar, ha ottenuto dalla Regione il riconoscimento, con tanto di targa, di ‘Locale storico delle Marche’. Un titolo che richiede una serie di requisiti che dimostrino il radicamento e una caratterizzazione nel contesto territoriale di riferimento: primo fra tutti un’attività ultraquarantennale, che nel caso del bar Speranzini non è stata certo un problema, visto che è nato più di 100 anni fa.

E’ necessario, inoltre, dimostrare l’impatto sulla comunità locale e anche da questo punto di vista l’esercizio di Pian di Rose ha dimostrato di avere tutte le carte in regola. Perché grazie alla consultazione dei documenti ancora conservati dalla famiglia Speranzini si é riusciti a risalire alle varie funzioni che nel tempo il locale ha esercitato, tra cui quello di sala da ballo, di piccolo mulino e anche di produttore di cartoline per la valorizzazione di Pian di Rose, fino alla gestione di un distributore di benzina. Soddisfatto e commosso il saluto dell’attuale titolare Sara, che ha voluto dedicare questo risultato a tutta la sua famiglia: ai membri del passato che hanno dato il via all’attività, fino a quelli di oggi, per il sostegno e l’aiuto che le danno per continuare a portare avanti con passione e dedizione il proprio lavoro.

E proprio a fianco del bar si trova l’alimentari di Loredana Bondi, di cui ricorrono i 30 anni dall’apertura. Anch’esso un punto di riferimento importante per la comunità di Pian di Rose, che in tutti questi anni ha saputo garantire una presenza fondamentale, affermandosi come un presidio indispensabile per continuare a garantire servizi imprescindibili anche in una frazione così piccola. Concetti rimarcati dal sindaco Marco Marchetti, che ha ricordato pure il ruolo decisivo svolto dal negozio Biondi durante il lockdown, quando non si potevano varcare i confini comunali. "Senza la generosità e lo spirito di servizio dell’alimentari di Loredana – ha detto il primo cittadino - ben più complicata sarebbe stata la gestione dell’emergenza".