Premiati gli allievi del Mengaroni per le grafiche su magliette e ’shopper’

Giovani artisti crescono. Gli studenti della sezione di grafica (classi terza e quarta C) del liceo artistico Mengaroni di Pesaro sono stati premiati nella mattinata di ieri al bagno Chalet a Mare nella zona Sottomonte.

Nell’ambito di un progetto di collaborazione con lo stabilimento balneare, che ha avuto come protagonisti gli studenti del liceo sotto la guida degli insegnanti Lucia Gulini e Stefano Ciaroni, sono state realizzate nuove grafiche per le t-shirt e gli shopper che lo stabilimento utilizzerà per l’estate 2025, in edizione limitata, con il brand Chalet a Mare.

Un’operazione di collaborazione fra la scuola e il territorio che si inserisce all’interno delle politiche educative dell’istituto che punta a fornire ai ragazzi occasioni concrete in cui mettere in pratica le conoscenze acquisite durante l’anno scolastico.

Durante la mattinata, dopo la premiazione, gli allievi e gli insegnanti si sono cimentati nella stampa, grazie anche alla collaborazione con una ditta specializzata nel settore, delle magliette e degli shopper con la tecnica serigrafica in bianco e nero, che sono successivamente state vendute ai partecipanti all’iniziativa dietro offerta libera.

L’incasso dell’iniziativa è stato donato, al netto delle spese, al liceo artistico Mengaroni per l’acquisto di nuove attrezzature per il laboratorio della sezione di grafica, che potranno essere utilizzate dalle studentesse e dagli studenti per progetti innovativi.