Premiato a Napoli lo scrittore Stefano Gentili da Lamoli

Ancora un successo per lo scrittore di Lamoli (Borgo Pace) Stefano Gentili. Nei giorni scorsi, al teatro Diana di Napoli, Gentili ha ricevuto la targa del secondo classificato per il suo romanzo "Nord e sud" al premio intercontinentale di arte letteraria "Le nove muse". L’evento patrocinato dalla regione Campania ha ricevuto molto risalto dalla stampa. Oltre agli scrittori in gara è stato consegnato il premio alla carriera a Gigi Marzullo e premi d’eccellenza a personalità di primo piano come al generale dei carabinieri Rosa Petrone per l’impegno etico e civile e al giornalista Ermanno Corsi. Per impreziosire la manifestazione sono state invitate star della musica, della canzone e della danza. Gentili ha dichiarato di sentirsi molto onorato per questo importante riconoscimento e di essere fiero che al momento della premiazione sia stato nominato Lamoli, ultimo lembo marchigiano prima del passo di Bocca Trabaria. Gentili è già pronto a pubblicare una raccolta di poesie dedicate al suo paese.am.pi.