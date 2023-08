Premiato Gianni D’Amelio il regista che sa svelare i segreti della vita

FANO – "Sono molto orgoglioso di aver ricevuto questo premio e voglio complimentarmi con tutta l’organizzazione per lo straordinario coraggio che ha avuto a proporre una manifestazione simile". Queste le parole con cui Gianni Amelio ha ritirato l’altra sera il Premio CineFortunae nell’ambito di CineFortunae - Capolavori Restaurati by the Sea, rassegna di cinema promossa da FanoFellini e dall’Associazione La Locura. Nomination all’Oscar, Nastri d’Argento, David di Donatello, Globi e Leoni d’Oro nonché premi speciali a Cannes, Venezia, Toronto, autore di film di grande successo come La città del Sole, Colpire al Cuore, Porte Aperte, Lamerica, I Ragazzi di via Panisperna, Il signore delle Formiche, Il Ladro di Bambini, solo per citarne alcuni, Gianni Amelio ha ricevuto il primo premio CineFortunae “per il suo sguardo, lucido e mai banale, sul mondo contemporaneo e le sue contraddizioni".