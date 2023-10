Premio a Fileni. Polemiche congelate

Il Tartufo d’Oro che doveva essere destinato a Giovanni Fileni è stato "congelato" assieme alle polemiche: un sopraggiunto "impegno imprevisto" ha impedito la partecipazione dell’imprenditore a Sant’Angelo in Vado nell’ultimo giorno della 60^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato delle Marche e la consegna del riconoscimento è stata rimandata "alle prossime settimane". "Il Gruppo Fileni, a nome di Giovanni Fileni, ringrazia l’Amministrazione per questo premio, che riconosce il grande lavoro da lui svolto nel corso della sua lunga attività imprenditoriale. Purtroppo Giovanni Fileni non ha potuto essere presente qui oggi per un inaspettato impegno personale, ma ci tiene a esprimere la sua vicinanza a una manifestazione così importante per la promozione di un’eccellenza del territorio quale il tartufo bianco". I premi consegnati sono andati invece a Mauro Bosco di Mati Group e a Pesaro2024 Capitale della Cultura: "Oggi Rossini sarebbe qui con noi - ha detto Daniele Vimini, vicesindaco di Pesaro -, a metà tra un testimonial e un influencer che può far capire l’inestimabile valore del tartufo a chi ama il buon cibo. Il tartufo come eccellenza sarà uno dei punti di pregio per Pesaro Capitale e sarà utile per far conoscere questo prodotto".