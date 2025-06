Premio ad Agnese Pini. E oggi la Compagnoni

"Per aver creduto che solo la conoscenza e l’approfondimento di diversi punti di vista permettano di formarsi un’opinione libera, emancipata dalle emozioni e dai sentimenti" e ancora "Per la nitidezza nell’esporre le proprie idee e ribadire con sobria fermezza le proprie posizioni, per aver perseguito tenacemente e con profitto i suoi sogni e la sua passione".

Con queste parole, l’assessore alla Cultura del Comune di Fano Lucia Tarsi ha premiato ieri sera Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale, sul palco di Piazza XX Settembre a Passaggi Festival, consegnandole il Premio Giornalistico "Andrea Barbato" 2025.

Poco prima, per ragioni di sicurezza e con un imponente dispiegamento di forze dell’ordine, l’incontro con l’on. Rossano Sasso è stato spostato alla ex Chiesa di San Francesco, facendo slittare altrove la presentazione con Maria Novella De Luca e Silvia Stelle. Quando Sasso è salito sul palco con il suo libro "Il gender esiste", molti tra il pubblico si sono alzati e hanno lasciato la sala. Diverse reazioni si sono registrate dopo frasi come: "Utilizzano l’Università per promuovere la pedofilia... posso dire che mi fa schifo?". La contestazione da una rappresentanza della comunità LGBTQ+ è stata pacata ma evidente: voci sovrapposte, suoni dai cellulari e applausi ironici a cui si è unito anche quello di Roberto Busca, funzionario preposto dei Servizi educativi del Comune di Fano.

Prosegue così, tra grandi nomi e parole che incidono, la rassegna dedicata alla saggistica in corso a Fano fino a domani.

Oggi attesissima Deborah Compagnoni, che alle 21.15 si racconterà attraverso il libro "Una ragazza di montagna" (Mondadori Electa), intervistata da Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport. A seguire, alle 22.30, Mario Giordano parlerà del declino delle grandi dinastie industriali italiane nel suo nuovo volume "Dynasty" (Rizzoli), in dialogo con la giornalista Giulia Sorrentino. Ma la serata non si fermerà qui. Alle 23.30, spazio al giornalismo internazionale con il reporter Luca Steinmann, che guiderà il pubblico attraverso i conflitti di Donbass, Libano, Siria e Nagorno Karabakh con "Vite al fronte" (Rizzoli), in un confronto con Flavia Fratello. Nel salotto culturale del Pincio, Riccardo Pedicone e Gabriele Parpiglia parleranno rispettivamente di libri, giovani e burnout. Alla stessa ora si muoveranno anche le rassegne tematiche: Gianfranco Pacchioni e Claudio Pettinari a San Francesco su scienza e Big Tech, ZUZU e Alice Milani al Giardino Radicioni per il fumetto, Stefano Corradino e Andrea Vianello in piazza Marcolini con "Note di cronaca".

