Premio alla carriera per Cappelloni

Ennesimo riconoscimento per il poeta vadese Gastone Cappelloni. Stasera, riceverà infatti il premio alla carriera durante l’appuntamento conclusivo del concorso di poesia in lingua italiana e dialettale, “Poesia nel Borgo - IX edizione“, che si terrà a Montignano di Senigallia, Ancona, nella piazza di San Giovanni Battista. Premio che va ad aggiungersi alla lunga serie che vanta Cappelloni, divenuto negli anni, grazie alla sua produzione poetica, “ambasciatore“ della lingua e cultura italiana e marchigiana nel mondo in particolare in America del Sud, terra che spesso fa da teatro ai suoi versi.

Con la sua opera, il poeta nato e residente a Sant’Angelo in Vado, ha voluto dar voce a storie e sensazioni semplici, innate, che ognuno porta di sé, che ogni lettore può riscoprire e riconoscere, affrontando un viaggio introspettivo ricco di sfide, sfaccettature e rilassanti momenti di pura, ogni volta riscoperta, consapevolezza. Ha all’attivo 26 volumi pubblicati in Italia e nel mondo e le sue poesie sono presenti su circa 250 antologie letterarie, portali e riviste cartacee. Alcuni suoi volumi sono stati inseriti nel sistema bibliotecario statunitense. Lo scorso aprile, l’opera di Cappelloni è stata presentata alla Camera dei Deputati (foto in alto).

am. pi.