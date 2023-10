Premio alla tesi in memoria di Pistoor a Fano: ricordo degli ingegneri Biagiola e Pistoor

Il premio di laurea dell’Università politecnica delle Marche in ricordo degli ingegneri Manuel Biagiola (Potenza Picena) e Huub Pistoor (Osimo) è stato assegnato per l’anno 2023 a Federica Ameli, ingegnere. Come noto le vite dei due professionisti furono interrotte nelle Marche nel 2019: Huub Pistoor, molto legato a Fano e a Pergola, fu travolto e ucciso di ritorno dal lavoro vicino a Jesi, a causa del distaccio di un rimorchio dalla motrice di un camion, che colpì la sua auto. "Erano due persone che svolgevano con passione la loro professione – scrivono i congiunti –. Un bel modo per onorare la loro memoria è la decisione del Senato Accademico dell’Università Politecnica, che ha istituito un Premio di laurea in loro ricordo da assegnare a una tesi di laurea magistrale conseguita alla Politecnica in varie branche dell’Ingegneria".