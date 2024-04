Premio ‘Circolo della Stampa’. Svelati i nomi dei vincitori

Come diceva giustamente il poeta "il premio ha sessant’anni e più lo guardo e più mi sembra bello": 1964-2024, a 60 anni dalla sua prima edizione, il Premio Circolo della Stampa di Pesaro, il riconoscimento destinato ai pesaresi dell’intera provincia, per nascita, adozione, origini e onorari, che hanno conseguito particolari meriti in ambito sociale, scientifico, imprenditoriale, culturale e sportivo, è naturalmente in programma anche per l’anno 2024. La manifestazione, fra le più longeve in Italia, si avvale anche del patrocinio del Ministero della Cultura, dell’Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti, di Pesaro Capitale Italiana della Cultura, della Provincia di Pesaro-Urbino e del sostegno delle maggiori aziende del territorio. Per quest’anno, che per Pesaro riveste connotati particolari, l’appuntamento è per mercoledì 19 giugno, alle ore 17,30, come sempre nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, e a ricevere il riconoscimento saranno, in ordine alfabetico: Annamaria Alberghetti (in video), soprano e attrice; Marco Andreani, biologo, neopresidente della Federazione Europea di Immunogenetica; Ilaria Pascucci, astrofisica, professore di scienze planetarie presso l’Università dell’Arizona; Valeria Pascucci, top manager di Amazon presso la sede di Seattle; Valerio Rossi Albertini Tiranni, fisico del Cnr e divulgatore scientifico.

L’ormai tradizionale Premio "Orgoglio Pesarese" andrà quest’anno allo storico emerito Girolamo Allegretti, profondo conoscitore del territorio, mentre quello dedicato agli anniversari sarà conferito alla famiglia Paci, nella ricorrenza del 30° anniversario (1994-2024) dell’assassinio del ragionier Ubaldo Paci ad opera della "Banda della Uno Bianca". Dai nomi dei premiati e dalle attività da loro svolte, anche se lo storico e immarcescibile presidente del Circolo Elio Giuliani mantiene il consueto riserbo anglosassone, è chiaro che la cerimonia di giugno ha tutte le credenziali in regola per figurare fra le iniziative di grande consistenza ed impatto di Pesaro 2024.

f.b.