"Premio Civitas a Matteo Garrone a Pesaro: Io Capitano e la Solidarietà Intergenerazionale"

Il Premio Civitas, realizzato da Dmm di Montecalvo in Foglia, è promosso da Civitas Foundation Ets, no profit presieduta dall’imprenditore pesarese William Guerra è stato assegnato al regista Matteo Garrone per il film "Io capitano" nell’ambito della 80^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il riconoscimento privilegia un’opera cinematografica che presenta storie ed esempi di coesione sociale tra generazioni e valorizzazione della persona anziana o disabile.

Questa la motivazione: "Per la capacità di accompagnare l’odissea dal Senegal all’Italia di Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall) senza abdicare alla speranza, esaltando il valore della solidarietà intergenerazionale e della coesione sociale. Matteo Garrone ritrova Pinocchio e ammonisce il pubblico sulla necessità di fratellanza universale: l’umanesimo come cifra poetica, indirizzo stilistico, imperativo morale". A ritirare il Premio Civitas per il regista Matteo Garrone è stato l’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco: "Io penso che il cinema debba suscitare un dibattito, commuovere, emozionare e fare riflettere. E questo film unisce tutti questi elementi, al di là della maestria pura di Matteo. Io Capitano parte come un’avventura drammatica e mantiene sempre un occhio sincero da parte dei protagonisti. Siamo veramente orgogliosi di supportare i film di Garrone, che è uno di noi.

Anche come Rai Cinema ricevere il Premio Civitas è un fatto significativo. Matteo è un regista straordinario, di grande umanità che merita questo riconoscimento, è uno fuori dal coro del classico cineasta italiano, molto schivo e fuori da certi giri. Appena arriviamo a Roma glielo consegno".

