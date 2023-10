Premio “Conti“ ad Antimo Casertano

Sono stati assegnati nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini i riconoscimenti della 5ª edizione del Premio “Antonio Conti“, premio drammaturgico organizzato dall’Associazione “Amici della Prosa“ nell’ambito del Circolo di Lettura sulla drammaturgia italiana contemporanea. La giurìa del Concorso, presieduta dallo scrittore, attore e regista Jacopo Fo, e composta da Michele Pagliaroni e Aureliano Delisi del Ctu “Cesare Questa“ dell’Università di Urbino e Pierfrancesco Giannangeli dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, ha premiato Antimo Casertano con “Mare di ruggine“ (primo classificato), Fabio Pisano con “Breve minuetto per il mondo occidentale“ (secondo classificato) e Claudio Fava con “Me ne vado“ (terzo classificato). Il 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad prosegue stasera con un doppio appuntamento nell’ambito del Gad Festival Ragazzi. Alle 11 e alle 21 al Teatro Rossini con Roberto Mercadini, narratore, autore, attore, scrittore, poeta e divulgatore, che proporrà il suo “La più strana delle meraviglie“, un monologo da e su Shakespeare, raccontato attraverso le parole dei suoi personaggi. Di sé, Mercadini dice: "Racconto storie che contengono storie che contengono altre storie. A volte sopra un palcoscenico. A volte in video. A volte dentro un libro".

Da domani, invece comincia il giro di boa degli spettacoli in concorso finora seguitissimi dai giovani e non solo. Ogni sera il teatro è pieno e partecipe. Domani tocca alla Compagnia Giardini d’Arte di Firenze che mette in scena lo spettacolo “La strada“ di Pinelli, Flaviano e Fellini. La regìa è di Marco Lombardi. L’opera è un viaggio come metafora della vita che commuove ed emoziona. Le rappresentazioni proseguiranno fino a sabato 28 ottobre. Domenica 29 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini si svolgerà la cerimonia di premiazione con la collaborazione degli “Amici della ceramica“. Conduce Anna Rita Ioni. Il festival è diretto da Cristian Della Chiara che insieme a Giuseppe Esposto ha selezionato oltre 150 opere. Ne è nata una edizione di alto livello. Il presidente della giurìa che assegnerà i vari premi è il regista campano Antonio Caponigro: "E’ un onore presiedere la giuria di questa edizione – dice Caponigro –. Stiamo esaminando tutti i lavori e c’è tanta qualità. Il festival di Pesaro è un punto di riferimento per tutte le compagnie di teatro amatoriale d’Italia". La biglietteria del Rossini è aperta fino al 28 (orario 10-13 e 17-19,30).

Biglietti: 12 euro (10 euro per soci e under 29; 7 euro per Istituti scolastici soci). I biglietti in vendita anche su www.vivaticket.it

Info tel. 0721 387621 o

www.festivalgadpesaro.it

Beatrice Terenzi