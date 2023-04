Premio di laurea per Huub Pistoor

L’Università Politecnica delle Marche ha pubblicato un nuovo bando per assegnare il Premio di Laurea in ricordo degli ingegneri Manuel Biagiola e Huub Pistoor, entrambi vittime stradali. Un modo per onorare la loro memoria e sensibilizzare sui temi della prevenzione e della sicurezza stradale. La laurea deve essere stata conseguita alla Politecnica in Ingegneria Civile, Meccanica, Informatica e dell’Automazione o Environmental Engineering su mobilità sostenibile, progettazione di strade sicure, innovazioni tecnologiche per la prevenzione dell’incidentalità stradale. Scadenza il 20 giugno.