Premio Eleanor Worthington: dialogano creatività e disabilità

Il 3 dicembre torna il Premio Eleanor Worthington (promosso dall’omonima associazione) che da 16 anni promuove attraverso la creatività e incontri la cultura della disabilità. Concorso che si amplia e rafforza condividendo i suoi valori di sempre ad una platea sempre più grande. Come primo strumento c’è proprio l’arte, da sempre in collaborazione con il Comune di Urbino e altre realtà internazionali. Il Premio, unico nel suo genere, coinvolge, in prima battuta, proprio i giovani a riflettere sulla disabilità e ad esprimersi tramite l’espressione artistica delle arti visive e si rivolge agli studenti delle scuole d’arte e le università a livello locale e internazionale.

La novità è che il 3 dicembre il Premio arriverà a rivolgersi agli studenti universitari. Ogni anno l’associazione propone un tema sulla disabilità, che i giovani concorrenti illustrano con una tecnica a loro scelta tra le arti visive. La premiazione avrà luogo nel Giardino d’Inverno di Palazzo Ducale a Urbino a cui seguirà l’inaugurazione della mostra di tutti i lavori presentati, che quest’anno per la prima volta si tiene alla Galleria Albani di Urbino. "Come è noto, la Galleria Albani ha tra i suoi compiti statutari l’esposizione di mostre personali di artisti affermati, e di giovani artisti emergenti. Concedendo i locali alla Mostra delle opere presentate al Premio, la Galleria riconosce la valenza sociale del Premio stesso, e garantisce una visibilità prestigiosa ai giovani artisti che si sono impegnati sul tema della disabilità – spiegano dall’organizzazione –. La Mostra è curata da Nunzia Invernizzi, direttore artistico dell’associazione, che ha curato tutte le Mostre dell’associazione tenutesi alla New Schools Art Gallery a York, alla York St John University a York, al Collegio Raffaello e alla Sala del Maniscalco in Urbino, e ora, per la prima volta, alla Galleria Albani di Urbino".

La premiazione urbinate sarà in collegamento con la York St John University. Tutti i dettagli del premio e del concorso sono sul sito dell’associazione, "in italiano e in inglese, e che sarà oggetto di un rifacimento completo, col contributo ministeriale ottenuto dal bando per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, permette di visionare tutte le opere presentate dalla prima edizione del Premio".

Tutti i dettagli, la storia e le immagini sono consultabili sul portale www.premioeleanor.it

Francesco Pierucci