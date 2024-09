Premio Europeo al 14enne inventore-ricercatore Leonardo Magnani

Il giovane Leonardo Magnani, di origini urbinati, ha vinto un premio europeo dedicato ai giovani inventori-ricercatori. Leonardo, 14 anni, è nato e vive in Lussemburgo ma il padre e il nonno (il professore e ricercatore Mauro Magnani) sono urbinati. Nell’ambito del concorso promosso dalla UE, Leonardo assieme ad un amico ha prima vinto la fase nazionale lussemburghese, e poi nella finale si è aggiudicato il premio speciale della giuria del valore di 2.500 euro. I due giovani hanno creato un sistema per le aziende alimentari che consentirebbe, tramite un’app, di scansionare un qr code per vedere se il prodotto contiene allergeni, in modo da agevolare i consumatori allergici negli acquisti.