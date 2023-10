Premio Frontino, la cultura è nel Montefeltro

A luglio sono stati svelati i nomi selezionati dalla giurìa. Oggi pomeriggio, dalle 15, ci sarà la cerimonia per il conferimento del 42° Premio Frontino Montefeltro al convento di Montefiorentino nel comune di Frontino. L’evento sarà presentato dalla giornalista Lara Ottaviani.

Il riconoscimento è nato nel 1981 dalla volontà del sindaco Antonio Mariani e di Carlo Bo, magnifico rettore dell’Università di Urbino. La giurìa del premio nazionale cultura Frontino Montefeltro, è presieduta dall’attuale magnifico rettore dell’Università di Urbino, l’economista Giorgio Calcagnini, e dall’attuale sindaco di Frontino Andrea Spagna. Gli esperti da loro coordinati hanno decretato i vincitori di questa edizione del premio.

"Si tratta di un parterre ancora una volta particolarmente prestigioso per una edizione che guarda al futuro – spiega Spagna –. Grazie al contributo dell’Università di Urbino, presto inaugureremo un ricco sito internet con tutto l’archivio documentario e fotografico del premio dalle origini ai giorni nostri, dal quale ne emergerà lo spessore grazie ai grandi personaggi della cultura italiana giunti al Convento di Montefiorentino in questi 42 anni".

Chi sono i vincitori dell’edizione 2023? Per la sezione “Ambiente“ a cura del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello il riconoscimento sarà conferito al Corpo Forestale dello Stato per i 200 anni dalla fondazione. Nella categoria “Antonio Mariani“ per la sperimentazione scolastica il vincitore è il lice scientifico del Polo scolastico 2 “G. Torelli“ di Fano. Maria Bartolomeoli per l’opera “Alla Guerra non si può credere. Testimonianze di reduci isolani 1940 – 1945“ (Ideostampa Edizioni, Colli al Metauro, 2022), il premio per la sezione “Cultura Montefeltro“.

Per la sezione “Umane Diversità“ a cura del Gruppo Atena il riconoscimento andrà a Giovanni Lani, giornalista, redattore del Carlino, autore di film e documentari. La sezione “Letteratura come vita“ vedrà premiata Silvia Ballestra, per la sua attività letteraria e per l’opera “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu“, Laterza 2022. Roberto Burioni, virologo, immunologo e divulgatore scientifico italiano, riceverà il premio nella sezione “Personaggio“.

La cerimonia è aperta al pubblico e sarà l’occasione per visitare il convento di Montefiorentino, celebre anche per la cappella dei Conti Oliva con il capolavoro di Giovanni Santi, padre di Raffaello.

fra. pier.