Premio Frontino Montefeltro. L’ironia di Rivera: "Pronto per allenare la Nazionale"

"Sono stato fortunato, ma ho un unico rimpianto: non aver fatto il corso allenatori dopo aver smesso di giocare; la mia vita avrebbe potuto svoltare". Gianni Rivera ha tenuto banco ieri al quarantaquattresimo Premio Nazionale di Cultura Frontino Montefeltro, tenutosi come sempre nell’antico convento di Montefiorentino. L’ex calciatore, goleador del Milan e vicecampione del mondo, ha ritirato il premio nella categoria Personaggio e il suo intervento è stato un mix tra serietà e ironia, tra ricordi e speranze.

"Credo di essere stato un discreto calciatore, eppure penso di aver dato il meglio non sul campo di gioco ma nella mia seconda vita, come politico, dove veramente mi sono impegnato e ho messo tutto me stesso per obiettivi importanti. Dopo una bella carriera, l’unico rimpianto che ho è di non aver fatto subito il corso allenatori con Capello, che invece ha ottenuto il patentino. Quando qualche anno dopo fui proposto come allenatore della nazionale infatti l’associazione allenatori si oppose alla mia nomina perché non avevo il titolo".

Incoraggiato dalle domande dei padroni di casa, il sindaco Andrea Spagna e il rettore Giorgio Calcagnini, interisti, Rivera ha poi aggiunto: "Ogni tanto anche gli interisti fanno cose buone! Ad ogni modo, il calcio di oggi è tutto diverso e si vede dal primo minuto: la palla anziché andare avanti va indietro. Così si ha subito tutta la squadra avversaria davanti, e gol come quello che feci in Messico sono impensabili".

Recentemente però, Rivera ha ottenuto il patentino da allenatore: "Se mi chiamano per la nazionale, sono disponibile", ironizza. Tanta la folla che ha gremito la chiesa francescana per ascoltare anche gli altri illustri nomi insigniti del Premio: lo scrittore e sceneggiatore Domenico Starnone, per la sua lunga attività letteraria; la zoologa e divulgatrice Mia Canestrini, per il suo impegno nel diffondere i valoti di rispetto per natura e animali, in particolare il lupo; lo storico Simone Paci, per la monumentale ricerca sul palazzo dei Principi di Carpegna; il professore di psicopatologia forense Felice Francesco Carabellese per la sua carriera e ricerca nello studio delle patologie psichiatriche; l’istituto omnicomprensivo di Cagli - Piobbico per un progetto innovativo sulla grammatica.

Giovanni Volponi