Premio Frontino, selezionati i vincitori

Per la quarantaduesima edizione del Premio Frontino Montefeltro salirà tra gli altri al convento di Montefiorentino il virologo Roberto Burioni. La giuria del Premio Nazionale di Cultura che si assegna ogni settembre nel piccolo comune del Montefeltro, ha decretato infatti i vincitori dell’edizione 2023, come ogni anno realizzata grazie alla sinergia tra Università di Urbino e comune di Frontino, iniziata nel 1981 da Carlo Bo e dal sindaco Antonio Mariani, e rappresentata oggi dal Rettore Calcagnini e dal primo cittadino Andrea Spagna. Per la sezione Ambiente, il premio va al Corpo Forestale dello Stato, oggi Carabinieri Forestali, in occasione dei 200 anni dalla fondazione; per la Sperimentazione Scolastica, al Polo Scolastico 2 Torelli di Fano; Per la Cultura del Montefeltro a Maria Bartolomeoli autrice di ‘Alla guerra non si può credere’ (Ideostampa edizioni, 2022); per la sezione Umane Diversità al giornalista e documentarista Giovanni Lani; per la sezione Letteratura come vita alla scrittrice Silvia Ballestra; infine per la sezione Personaggio al professore e divulgatore scientifico Roberto Burioni.

"Si tratta di un parterre ancora una volta particolarmente prestigioso per una edizione che guarda al futuro – dichiara Andrea Spagna, sindaco di Frontino – e grazie al contributo dell’Università di Urbino, presto inaugureremo un ricco sito internet con tutto l’archivio documentario e fotografico del Frontino Montefeltro dalle origini ai giorni nostri, dal quale emergerà lo spessore del premio grazie ai grandi personaggi della cultura italiana giunti al Convento di Montefiorentino in questi 42 anni". Appuntamento dunque a fine settembre a pochi passi dalla celebre Cappella dei Conti Oliva con la pala omonima, capolavoro di Giovanni Santi, padre di Raffaello.

gv